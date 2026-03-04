Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte total AP-7 CastellónJosé Elias MoncofaClúster MaestrazgoPesticidas prohibidos cítricosAlerta amarilla CastellónPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

"Era un objetivo irrenunciable"

Luz verde definitiva a la ampliación de la planta embotelladora de Agua de Cortes: más empleo y más futuro

La comisión territorial de Urbanismo del Consell ha aprobado este miércoles el plan especial para mejorar las instalaciones

Foto de la planta embotelladora de Agua de Cortes.

Foto de la planta embotelladora de Agua de Cortes. / Gabriel Utiel

Darío Pitarch

Cortes de Arenoso

Cortes de Arenoso ha conseguido este miércoles el respaldo decisivo de la Generalitat a un proyecto clave para su desarrollo, como es la luz verde definitiva al plan especial que permitirá ampliar la planta embotelladora de Agua de Cortes, un proyecto que se traducirá en más empleo y más futuro en el municipio.

El alcalde, Florencio Catalán, ha valorado el visto bueno como “un hito histórico” y un auténtico “punto de inflexión” para esta localidad del Alto Mijares. “Es una noticia excelente para todos los vecinos porque es garantía de creación de empleo y con ello ganar población y sembrar futuro”, ha señalado, tras asistir a la sesión de la comisión territorial de Urbanismo, en la que el Consell ha aprobado de forma definitiva este programa de desarrollo urbanístico.

La aprobación llega un año después de que el Ayuntamiento diera el aval provisional al planeamiento. Fue el 4 de marzo de 2025 cuando el pleno municipal aprobó inicialmente el documento, que posteriormente se sometió a información pública durante 45 días hábiles. “Tras aquel acuerdo seguimos trabajando hasta llegar a hoy, cuando ya podemos afirmar que el plan especial es un hecho”, ha remarcado el primer edil.

Como publicó Mediterráneo, el proyecto permitirá ampliar las instalaciones en 7.332,24 metros cuadrados (actualmente la superficie de la planta es de unos 10.000) e incrementar el espacio destinado al almacén.

Según ha explicado Catalán, el procedimiento ha movilizado durante tres años a este municipio, cuyo ayuntamiento es además copropietario de la planta embotelladora. “Era un objetivo irrenunciable. Sabíamos que no iba a ser un proceso ágil, pero debíamos iniciarlo para alcanzar la meta. Hoy por fin hemos conseguido este reto que para un pueblo pequeño como el nuestro ha supuesto grandes esfuerzos. Sin embargo, el resultado bien ha merecido la pena”, ha indicado.

El alcalde, Florencio Catalán, junto al diputado autonómico Salva Aguilella, en una visita a Agua de Cortes.

El alcalde, Florencio Catalán, junto al diputado autonómico Salva Aguilella, en una visita a Agua de Cortes. / Mediterráneo

El impacto positivo

La ejecución del plan especial permitirá el crecimiento de la infraestructura y llevará asociado un aumento de puestos de trabajo, un impulso especialmente relevante para los pueblos de interior. Para el alcalde, tanto esta empresa como cualquier otra que se instale en el municipio “son generadoras de riqueza, crecimiento y población”. “Porque si hay trabajo, hay más oportunidades para crecer y crear nuevos hogares en el pueblo”, ha añadido.

Noticias relacionadas y más

El consistorio subraya además el efecto arrastre que puede tener la llegada de nuevas familias: si hay hijos, “impactan positivamente” sobre servicios esenciales como el colegio, el centro de salud o los comercios locales. “En Cortes de Arenoso disfrutamos de todas estas prestaciones y queremos que sigan ampliándose con la llegada de nuevos vecinos. Nosotros, como siempre, les recibiremos con los brazos abiertos”, ha concluido Catalán.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
  2. Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
  3. Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda
  4. Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
  5. La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
  6. La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón
  7. Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
  8. Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales

Luz verde definitiva a la ampliación de la planta embotelladora de Agua de Cortes: más empleo y más futuro

Luz verde definitiva a la ampliación de la planta embotelladora de Agua de Cortes: más empleo y más futuro

El conseller de Sanitat supervisa en Torreblanca las obras de ampliación y reforma del centro de salud

El conseller de Sanitat supervisa en Torreblanca las obras de ampliación y reforma del centro de salud

Culla abrirá un centro de día para mayores con 50 plazas para combatir la despoblación

Culla abrirá un centro de día para mayores con 50 plazas para combatir la despoblación

Segorbe finaliza las obras de reurbanización en la plaza de la Sangre y la calle Arrabal

Segorbe finaliza las obras de reurbanización en la plaza de la Sangre y la calle Arrabal

Argelita impulsa un vivero de empresas culturales para frenar la despoblación

Argelita impulsa un vivero de empresas culturales para frenar la despoblación

Transforman una antigua tienda de muebles de Moncofa en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa

Transforman una antigua tienda de muebles de Moncofa en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa

La música se cuela en la renta: nueva deducción autonómica de hasta 150 € para instrumentos, partituras y conservatorio

La música se cuela en la renta: nueva deducción autonómica de hasta 150 € para instrumentos, partituras y conservatorio

La Diputación de Castellón destina 127.500 euros a las fallas de la provincia y refuerza su compromiso

Tracking Pixel Contents