Luz verde definitiva a la ampliación de la planta embotelladora de Agua de Cortes: más empleo y más futuro

Cortes de Arenoso ha conseguido este miércoles el respaldo decisivo de la Generalitat a un proyecto clave para su desarrollo, como es la luz verde definitiva al plan especial que permitirá ampliar la planta embotelladora de Agua de Cortes, un proyecto que se traducirá en más empleo y más futuro en el municipio.

El alcalde, Florencio Catalán, ha valorado el visto bueno como “un hito histórico” y un auténtico “punto de inflexión” para esta localidad del Alto Mijares. “Es una noticia excelente para todos los vecinos porque es garantía de creación de empleo y con ello ganar población y sembrar futuro”, ha señalado, tras asistir a la sesión de la comisión territorial de Urbanismo, en la que el Consell ha aprobado de forma definitiva este programa de desarrollo urbanístico.

La aprobación llega un año después de que el Ayuntamiento diera el aval provisional al planeamiento. Fue el 4 de marzo de 2025 cuando el pleno municipal aprobó inicialmente el documento, que posteriormente se sometió a información pública durante 45 días hábiles. “Tras aquel acuerdo seguimos trabajando hasta llegar a hoy, cuando ya podemos afirmar que el plan especial es un hecho”, ha remarcado el primer edil.

Como publicó Mediterráneo, el proyecto permitirá ampliar las instalaciones en 7.332,24 metros cuadrados (actualmente la superficie de la planta es de unos 10.000) e incrementar el espacio destinado al almacén.

Según ha explicado Catalán, el procedimiento ha movilizado durante tres años a este municipio, cuyo ayuntamiento es además copropietario de la planta embotelladora. “Era un objetivo irrenunciable. Sabíamos que no iba a ser un proceso ágil, pero debíamos iniciarlo para alcanzar la meta. Hoy por fin hemos conseguido este reto que para un pueblo pequeño como el nuestro ha supuesto grandes esfuerzos. Sin embargo, el resultado bien ha merecido la pena”, ha indicado.

El alcalde, Florencio Catalán, junto al diputado autonómico Salva Aguilella, en una visita a Agua de Cortes. / Mediterráneo

El impacto positivo

La ejecución del plan especial permitirá el crecimiento de la infraestructura y llevará asociado un aumento de puestos de trabajo, un impulso especialmente relevante para los pueblos de interior. Para el alcalde, tanto esta empresa como cualquier otra que se instale en el municipio “son generadoras de riqueza, crecimiento y población”. “Porque si hay trabajo, hay más oportunidades para crecer y crear nuevos hogares en el pueblo”, ha añadido.

El consistorio subraya además el efecto arrastre que puede tener la llegada de nuevas familias: si hay hijos, “impactan positivamente” sobre servicios esenciales como el colegio, el centro de salud o los comercios locales. “En Cortes de Arenoso disfrutamos de todas estas prestaciones y queremos que sigan ampliándose con la llegada de nuevos vecinos. Nosotros, como siempre, les recibiremos con los brazos abiertos”, ha concluido Catalán.