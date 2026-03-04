"Era un objetivo irrenunciable"
Luz verde definitiva a la ampliación de la planta embotelladora de Agua de Cortes: más empleo y más futuro
La comisión territorial de Urbanismo del Consell ha aprobado este miércoles el plan especial para mejorar las instalaciones
Cortes de Arenoso ha conseguido este miércoles el respaldo decisivo de la Generalitat a un proyecto clave para su desarrollo, como es la luz verde definitiva al plan especial que permitirá ampliar la planta embotelladora de Agua de Cortes, un proyecto que se traducirá en más empleo y más futuro en el municipio.
El alcalde, Florencio Catalán, ha valorado el visto bueno como “un hito histórico” y un auténtico “punto de inflexión” para esta localidad del Alto Mijares. “Es una noticia excelente para todos los vecinos porque es garantía de creación de empleo y con ello ganar población y sembrar futuro”, ha señalado, tras asistir a la sesión de la comisión territorial de Urbanismo, en la que el Consell ha aprobado de forma definitiva este programa de desarrollo urbanístico.
La aprobación llega un año después de que el Ayuntamiento diera el aval provisional al planeamiento. Fue el 4 de marzo de 2025 cuando el pleno municipal aprobó inicialmente el documento, que posteriormente se sometió a información pública durante 45 días hábiles. “Tras aquel acuerdo seguimos trabajando hasta llegar a hoy, cuando ya podemos afirmar que el plan especial es un hecho”, ha remarcado el primer edil.
Como publicó Mediterráneo, el proyecto permitirá ampliar las instalaciones en 7.332,24 metros cuadrados (actualmente la superficie de la planta es de unos 10.000) e incrementar el espacio destinado al almacén.
Según ha explicado Catalán, el procedimiento ha movilizado durante tres años a este municipio, cuyo ayuntamiento es además copropietario de la planta embotelladora. “Era un objetivo irrenunciable. Sabíamos que no iba a ser un proceso ágil, pero debíamos iniciarlo para alcanzar la meta. Hoy por fin hemos conseguido este reto que para un pueblo pequeño como el nuestro ha supuesto grandes esfuerzos. Sin embargo, el resultado bien ha merecido la pena”, ha indicado.
El impacto positivo
La ejecución del plan especial permitirá el crecimiento de la infraestructura y llevará asociado un aumento de puestos de trabajo, un impulso especialmente relevante para los pueblos de interior. Para el alcalde, tanto esta empresa como cualquier otra que se instale en el municipio “son generadoras de riqueza, crecimiento y población”. “Porque si hay trabajo, hay más oportunidades para crecer y crear nuevos hogares en el pueblo”, ha añadido.
El consistorio subraya además el efecto arrastre que puede tener la llegada de nuevas familias: si hay hijos, “impactan positivamente” sobre servicios esenciales como el colegio, el centro de salud o los comercios locales. “En Cortes de Arenoso disfrutamos de todas estas prestaciones y queremos que sigan ampliándose con la llegada de nuevos vecinos. Nosotros, como siempre, les recibiremos con los brazos abiertos”, ha concluido Catalán.
Suscríbete para seguir leyendo
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda
- Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales