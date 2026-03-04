Mala iluminación y vertidos incontrolados: empresarios de La Plana de Almassora denuncian su "deterioro progresivo"

Empresarios del polígono industrial La Plana de Almassora han alzado la voz para denunciar el "deterioro progresivo" del área empresarial por carencias que, aseguran, arrastran desde hace años. Los afectados explican que hace meses remitieron un escrito al Ayuntamiento en el que lamentaban deficiencias en seguridad vial, iluminación, limpieza y gestión de residuos que, a su juicio, restan competitividad a las empresas y devalúan sus naves industriales.

Manifiestan que en 2023 ya mantuvieron un encuentro en el que se trasladaron estas reivindicaciones al equipo de gobierno. Sin embargo, sostienen que transcurrido todo este tiempo las principales demandas siguen sin resolverse y critican que no han obtenido contestación formal al escrito remitido.

Principales quejas

Una de las principales preocupaciones es la seguridad en la calle Batalla de Muret, una de las más transitadas del polígono. Denuncian la ausencia de badenes y la escasa visibilidad de las señales que limitan la velocidad a 30 kilómetros por hora, lo que, según afirman, provoca el paso habitual de vehículos a gran velocidad, incluidos camiones de gran tonelaje. “Un día pasará algo”, advierten.

La iluminación es otro de los puntos críticos. Los empresarios describen farolas encendidas durante el día y apagadas por la noche en algunos tramos. Aunque el cableado sustraído ya se ha restituido, critican que la reposición haya tardado cerca de dos años.

También denuncian la inexistencia de buzones operativos, lo que obliga a algunas empresas a contratar apartados postales, y la falta de contenedores de orgánica y reciclaje suficientes. A ello se suma la proliferación de vertidos incontrolados en aceras y solares sin vallar, donde se acumulan escombros, muebles, ruedas y otros residuos. Reclaman más vigilancia, paneles informativos de gran tamaño y la instalación de cámaras disuasorias.

Los empresarios subrayan que pagan IBI, tasas de basura y otros impuestos “de primer mundo”, pero consideran que la imagen actual del polígono transmite abandono. Aun así, reconocen la implicación del concejal de Medio Ambiente y la colaboración de la Policía Local en actuaciones puntuales. Con todo, insisten en que son necesarias soluciones estructurales.

Este periódico se ha puesta en contacto con el Ayuntamientro de Almassora sin obtener respuesta hasta la fecha.