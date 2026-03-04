Plan de emergencia para salvar el litoral de Castellón: Costas reparará los daños de los últimos temporales en ocho municipios

Después de que los últimos temporales, especialmente la borrasca Harry, volvieran a dejar patente una vez más la vulnerabilidad que arrastra desde hace años el litoral de Castellón, que pide a gritos un refuerzo de sus defensas para evitar que cada episodio marítimo de cierta enjundia deje un reguero de daños a su paso por la provincia, el Gobierno ha anunciado este miércoles un plan de urgencia para paliar los numerosos destrozos registrados en los últimos meses.

En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha declarado obras de emergencia con el objetivo de reparar los daños causados por el tren de borrascas de principios de año en distintas provincias españolas, entre ellas Castellón, donde prevé una inversión aproximada de 1,2 millones de euros.

Este anuncio llega después de que, tal como criticaran muchos alcaldes, el Ejecutivo dejara fuera a Castellón de la orden de ayudas convocada en febrero para revertir los destrozos ocurridos a causa de Harry, por los que muchos municipios habían pedido la declaración de zona catastrófica para su tramo de litoral.

"Actuaciones urgentes"

La resolución, firmada por la Dirección General de la Costa y el Mar y aprobada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, contempla "actuaciones urgentes", según enfatizan, para "recuperar la capacidiad de protección del litoral frente a la erosión y los temporales".

Desde el Gobierno concretan que, en el caso de la provincia de Castellón, los daños se han concentrado principalmente en "pérdida significativa de arena y grava, rotura de cordones dunares y pérdida de vegetación fijadora de dunas".

¿En qué municipios actuarán?

Aunque son muchos los municipios del litoral que sufrieron daños en estos últimos episodios, los municipios donde "inicialmente está previsto actuar" son ocho: Peñíscola, Alcalà de Xivert, Orpesa, Burriana, Nules, Moncofa, la Llosa y Almenara.

Llama la atención que localidades en las que los efectos de Harry fueron también especialmente palpables, como Almassora o Benicàssim, entre otros, no estén incluidos en esta selección de poblaciones escogidas por Costas, pese a que ambos ayuntamientos habían solicitado ser declarados como zona gravemente afectada por el temporal.

Aportación de sedimentos

Las intervenciones de Costas en esos ocho municipios consistirán fundamentalmente en "recirculación y aportación de sedimentos, así como en la retirada de elementos antrópicos cuando sea necesario", con el objetivo de reforzar la defensa natural de las playas frente a futuros temporales.

Fuentes gubernamentales añaden que la declaración de emergencia, al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, permitirá actuar "con carácter inmediato".

Este plan de acción para Castellón se enmarca dentro de un conjunto de actuaciones a nivel nacional, que en el global de España asciende a 5,7 millones de euros. El plazo estimado de ejecución es de hasta nueve meses.

Tras este anuncio, la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, recalca que "estas actuaciones son esenciales para proteger nuestro litoral, recuperar su capacidad natural de defensa y garantizar la seguridad y el uso público de nuestras playas".