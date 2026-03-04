La procesión de subida del Cristo coincidirá con la 'cremà' de las fallas en Benicarló

La Junta Local de Semana Santa de Benicarló ya ha presentado su programación para este 2026. El primer acto del calendario religioso tendrá lugar el 19 de marzo con la procesión de subida de la imagen del Santísimo Cristo del Mar desde la parroquia de San Pedro Apóstol hasta el templo parroquial de Santa María.

Justo ese día, Benicarló concluirá sus Fallas con la Nit de la Cremà. Habitualmente, la procesión comenzaba a las 20.30 horas, no obstante, este año de forma excepcional arrancará una hora antes con el fin de no solapar ambos actos. Tras la procesión dará comienzo la cremà de los monumentos infantiles y, a continuación, la de los 14 monumentos grandes.

Foto de familia de la presentación de la programación de la Semana Santa en Benicarló. / Alba Boix

Programación

Tras esta primera cita, a partir del viernes 20 se celebrará la Novena en honor al Cristo del Mar todos los días hasta el 28 de marzo a las 20.00, emplazándose los tres primeros días en el templo parroquial de Santa María y el resto en el de San Bartolomé.

El domingo 22 a las 11.00 se celebrará una eucaristía por los cofrades fallecidos durante el año, la bendición de objetos procesionales y la imposición de las medallas a los nuevos miembros de la junta. Al finalizar, acompañados por la banda de bombos Exalumnos de La Salle, los asistentes se trasladarán hasta la capilla del Mucbe para inaugurar la 31ª exposición de motivos de Semana Santa, la cual permanecerá abierta al público hasta el 12 de abril.

El 28 de marzo llegará el pregón de apertura a cargo de Josi Ganzenmüller y el día 29 la ciudad celebrará el Domingo de Ramos.

La jornada del Domingo de Ramos finalizará, como es tradición, con la procesión de bajada de la imagen del Cristo del Mar. Los vecinos y vecinas acompañarán la talla desde la parroquia de San Bartolomé hasta la de San Pedro.

Charla

Este año, la programación de Semana Santa incluirá, el miércoles 1 de abril a las 20.30, la charla a cargo de la directora general del colegio Nuestra Señora de la Consolación de Benicarló, la hermana Pilar Goterris, De la herida del calvario brota el sol que nace de lo alto, en el salón de actos de Caixa Benicarló.

Tras las procesiones del Jueves y Viernes Santo, llegará una de las citas más populares de la Semana Santa en Benicarló, la Trencà de l’Hora. Este año se emplazará el 4 de abril a las 12.00 en la plaza San Bartolomé y contará, como viene siendo habitual con grupos de bombos de toda la provincia.

Ese mismo día a las 22.30 se celebrará la emotiva procesión del Encuentro de Resurrección entre las imágenes de Jesús Resucitado y de la Virgen María. Desde la Junta Local de Semana Santa destacan que este 2026 se celebran 30 años de la imagen del Cristo Resucitado.

Concurso de fotografía

La imagen ganadora del primer premio del octavo concurso de fotografía de Semana Santa de Benicarló es “Encuentro”, de José Miguel Bayarri.

Foto ganadora del primer premio del concurso de fotografía. / José Miguel Bayarri

La plata es para “Redención”, de Elena Tortajada.