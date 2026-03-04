Inversión de 403.000 €
Un pueblo bonito de Castellón abrirá un centro de día para mayores con 50 plazas para combatir la despoblación
El Ayuntamiento aprueba la licitación de las obras, con un plazo de ejecución de seis meses, con el objetivo de empezar a dar servicio a partir de 2027
Uno de los cuatro municipios de Castellón integrado en la red de pueblos bonitos de España sumará un recurso esencial para fomentar un envejecimiento activo y combatir la despoblación.
Se trata de Culla, cuyo Ayuntamiento ha aprobado la licitación de las obras de rehabilitación y acondicionamiento del edificio Saulons para habilitar un centro de día para mayores con 50 plazas.
"Es un paso definitivo y que todos celebramos. Gracias a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y al esfuerzo que como consistorio hemos hecho a nivel económico, con 100.000 euros, damos luz verde a este proyecto que, con 402.729,67 euros en total, permitirá dotar a nuestra localidad de un proyecto que mima y cuida a nuestros mayores", explica el alcalde, Heredio Bellés, quien ha puesto en valor “el esfuerzo municipal por tramitar este proyecto” al tiempo que ha agradecido la implicación y la voluntad del Consell en la financiación del mismo.
“Es evidente que sin esta complicidad, sin el compromiso de la Generalitat hacia pueblos pequeños como el nuestro, este proyecto nunca hubiera podido ver la luz. Pero lo ha hecho. Y estamos absolutamente ilusionados”, ha confesado el primer edil.
Apoyo de la Generalitat
Culla ejecutará esta infraestructura con el apoyo económico de ambas instituciones. A los más de 300.000 euros del Consell se suma el refuerzo de 100.000 euros de fondos municipales. “Con esta financiación se ejecutará un centro dotado con 25 plazas para dependientes y otras 25 plazas para mayores”.
El plazo de ejecución es de seis meses, de modo que el objetivo del consistorio es, una vez adjudicado, “no perder un solo minuto para que esta infraestructura sea una realidad a la mayor brevedad posible. El objetivo es que en 2027 podamos ofertar ya el servicio a nuestros vecinos. Trabajaremos para que así sea”.
Culla repite como frente de la Segunda Guerra Mundial: batalla en la plaza y asaltos a casas
"Mucho más que un servicio de atención social"
Con este centro de día, que hacen realidad las nuevas políticas que gobiernan Consell y Diputación, se materializa un “objetivo que hemos trabajado de forma constante y con perseverancia”. Porque tal y como expone el primer edil de Culla, “el centro de día será mucho más que un servicio de atención social. Es una prestación que permite a nuestros mayores seguir viviendo en el pueblo y recibir la atención y cuidados que merecen con el objetivo de envejecer de forma activa y fijar población. Porque Culla tiene todo el futuro por delante”, ha concluido Bellés.
