Un pueblo de Castellón de 139 habitantes impulsa un vivero de empresas culturales para frenar la despoblación

Un nuevo espacio para emprendedores culturales verá la luz en el interior de la provincia de Castellón tras la salida a licitación de un proyecto valorado en 96.124,03 euros. La iniciativa contempla la construcción de un edificio de nueva planta concebido como vivero de empresas culturales en el entorno rural, con el objetivo de impulsar la economía local y consolidar población.

El proyecto prevé levantar un inmueble multifuncional en la zona industrial del municipio, junto a la carretera CV-194, con acceso rodado y peatonal y dotado de todos los servicios urbanísticos necesarios. La actuación se ejecutará en el Polígono Industrial 1, parcela 445.

El municipio es Argelita, situado en la comarca del Alto Mijares, que apuesta así por crear un espacio que no existe actualmente en la localidad: un centro cultural y empresarial que combine coworking, oficina de gestión y sala polivalente para actividades socioculturales. El objetivo es ofrecer oportunidades a jóvenes emprendedores y profesionales que optan por establecerse en el medio rural.

Según consta en el proyecto, realizado por MaestrArq, el edificio contará con planta baja y altillo. En la planta principal se habilitará un espacio amplio, flexible y adaptable para conferencias, exposiciones, reuniones y actividades formativas. El altillo acogerá zona de control y almacenaje vinculada a la gestión empresarial. Además, el inmueble dispondrá de núcleos de baños accesibles, recorridos adaptados y cumplirá con los requisitos actuales en materia de salubridad, habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética.

Mapa de la ubicación de Argelita, Castellón.

En los últimos años las políticas municipales contra la despoblación comenzaron a dar resultados, con la llegada de nuevas familias y un incremento de la población en edad escolar. De hecho, se registró un aumento de la población desde la pandemia por la covid 19 y, especialmente, después de que en septiembre del 2021 volviera a tener un colegio abierto tras 47 años, gracias al plan de acogida e integración de familias. Hasta entonces, los niños debían ir a hasta Fanzara u Onda para ir a la escuela. Once niños comenzaron entonces el curso escolar sin tener que salir de la localidad, algo que no pasaba desde el año 1974.

No obstante, tras el repunte del 2020-2023, cuando Argelita pasó de 126 a 156 habitantes, se ha registrado un retroceso. Según datos del INE, el municipio ha perdido vecinos en los últimos años, ya que bajó a 146 en 2024 y a 139 en 2025.

Con el fin de retener a las familias que ya están viviendo en el pueblo, muchas de las cuales se desplazaron al mismo con motivo de la reapertura de la escuela, el Ayuntamiento rehabilitó cuatro edificios, uno que ya era de propiedad municipal, más otros tres que ha adquirido a sus propietarios -la mayoría gente mayor que ya no los utilizaba- para acondicionar hasta 12 viviendas con fines sociales. Las actuaciones, cuya inversión global asciende a unos 900.000 euros, cuentan cuentan con subvenciones de Generalitat y Diputación.

Panoramica de Argelita. / RICHARD VAN KRUCHTEN / TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Desarrollo económico

Sin embargo, la falta de espacios profesionales y culturales limitaba el desarrollo económico. Este vivero pretende cubrir esa carencia, facilitando que autónomos, pequeñas empresas y proyectos culturales puedan trabajar en red y compartir recursos. Este proyecto supondrá un paso más para la apuesta estratégica municipal en la lucha contra la despoblación al dotar de un espacio funcional para las empresas.

El diseño arquitectónico, según consta en los pliegos, combinará sistemas constructivos modernos con una estética tradicional adaptada al entorno, utilizando materiales de proximidad. Las carpinterías tendrán acabado imitación madera y la cubierta será aligerada con terminación similar a teja, integrándose en el paisaje industrial y rural.

La actuación se enmarca dentro de las ayudas previstas en la intervención 7119.02 Leader del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 en la Comunitat Valenciana. El Ayuntamiento anunció el 4 de noviembre de 2025 la concesión de una subvención de 100.000 euros procedente de fondos europeos Leader para hacer realidad el vivero de empresas culturales en el entorno rural.

Con la licitación ya en marcha, la localidad da un paso decisivo para consolidar un nuevo polo de actividad cultural y económica. La iniciativa no solo busca generar empleo y atraer talento, sino también fortalecer la cohesión social y posicionar al interior de Castellón como un territorio con oportunidades reales para emprender sin renunciar a la calidad de vida del medio rural.