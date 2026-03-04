Segorbe finaliza las obras de reurbanización en la plaza de la Sangre y la calle Arrabal

El Ayuntamiento de Segorbe ha finalizado las obras de reurbanización de la fase dos de la plaza de la Sangre y la calle Arrabal, con una inversión global de 87.144,20 euros en mejoras.

La intervención, que está financiada por una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), del programa Fondo de Cooperación del Plan Eólico 2024, ha finalizado favoreciendo la calidad de vida de los ciudadanos en cuanto se refiere a accesibilidad, con la creación de aceras accesibles, la eliminación de desniveles o la incorporación de un pavimento de aceras enrasado.

Además, han actuado sustituyendo redes de abastecimiento y de alcantarillado, renovando las instalaciones obsoletas en el ámbito de la intervención y continuando con la anterior intervención en la zona.

"La mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas en todos los puntos de Segorbe es una prioridad. Poco a poco renovamos insfraestructuras y espacios públicos en aspectos muy visibles y también en los que, a priori, no pensamos pero que están ahí y son muy necesarias para la vida cotidiana, como es la red de abastecimiento y el alcantarillado. Seguiremos trabajando para asegurar el buen estado de cada lugar, en concreto, estamos muy contentos con el acabado de esta necesaria actuación", han manifestado el concejal de Urbanismo y de Obras, Vicente Hervás y Vicente Bolumar, respectivamente.