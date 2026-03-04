Financiadas a través del Ivace
Segorbe finaliza las obras de reurbanización en la plaza de la Sangre y la calle Arrabal
Crean aceras accesibles, eliminan desniveles e incorporan un pavimento de aceras enrasado
El Ayuntamiento de Segorbe ha finalizado las obras de reurbanización de la fase dos de la plaza de la Sangre y la calle Arrabal, con una inversión global de 87.144,20 euros en mejoras.
La intervención, que está financiada por una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), del programa Fondo de Cooperación del Plan Eólico 2024, ha finalizado favoreciendo la calidad de vida de los ciudadanos en cuanto se refiere a accesibilidad, con la creación de aceras accesibles, la eliminación de desniveles o la incorporación de un pavimento de aceras enrasado.
Además, han actuado sustituyendo redes de abastecimiento y de alcantarillado, renovando las instalaciones obsoletas en el ámbito de la intervención y continuando con la anterior intervención en la zona.
"La mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas en todos los puntos de Segorbe es una prioridad. Poco a poco renovamos insfraestructuras y espacios públicos en aspectos muy visibles y también en los que, a priori, no pensamos pero que están ahí y son muy necesarias para la vida cotidiana, como es la red de abastecimiento y el alcantarillado. Seguiremos trabajando para asegurar el buen estado de cada lugar, en concreto, estamos muy contentos con el acabado de esta necesaria actuación", han manifestado el concejal de Urbanismo y de Obras, Vicente Hervás y Vicente Bolumar, respectivamente.
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda
- Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales