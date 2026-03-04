Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal, ofrecerá una conferencia en Castellón sobre superación personal

No han pasado ni cuarenta y ocho horas desde que Mario Conde pasó por el escenario del Local Multifuncional, y el alcalde de la localidad, David García, ya ha anunciado al siguiente ponente en participar en la programación Ágora Nules, que visitará el municipio en tan solo tres semanas.

La cita será el martes 24 de marzo, a las 19.00 horas, y el invitado, Toni Nadal, tío y ex entrenador del tenista Rafa Nadal, que ofrecerá una conferencia que han titulado Todo se puede entrenar.

Ágora Nules se inauguró en noviembre del año pasado con la participación del ex político reconvertido en coaching y formador, Albert Ribera, que se centró en la necesidad de potenciar el liderazgo.

El siguiente ponente fue el ex ministro José-Manuel García Margallo, quien a través de su experiencia, ayudó al auditorio a comprender la actualidad y las convulsas relaciones internacionales. Fue a finales de enero.

También con pocas semanas de diferencia, Nules recibió la visita del conocido economista Emilio Duró, quien llenó hasta la bandera el Multifuncional, en la que se centró en ayudar al auditorio a Diferenciar entre lo importante y lo secundario.

Este lunes, 2 de marzo, cientos de personas se reunieron en el mismo espacio para escuchar al ex banquero Mario Conde, a quién se invitó para hablar de pensamiento crítico y libertad.

Toni Nadal da continuidad a una intensa agenda de conferencias en la que en el mes de abril iba a intervenir el periodista Fernando Ónega, fallecido este martes, y así lo comunicó el alcalde en su mensaje de pésame.