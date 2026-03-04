Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal, ofrecerá una conferencia en Castellón sobre superación personal
Impartirá la charla 'Todo se puede entrenar' el próximo 24 de marzo
No han pasado ni cuarenta y ocho horas desde que Mario Conde pasó por el escenario del Local Multifuncional, y el alcalde de la localidad, David García, ya ha anunciado al siguiente ponente en participar en la programación Ágora Nules, que visitará el municipio en tan solo tres semanas.
La cita será el martes 24 de marzo, a las 19.00 horas, y el invitado, Toni Nadal, tío y ex entrenador del tenista Rafa Nadal, que ofrecerá una conferencia que han titulado Todo se puede entrenar.
Ágora Nules se inauguró en noviembre del año pasado con la participación del ex político reconvertido en coaching y formador, Albert Ribera, que se centró en la necesidad de potenciar el liderazgo.
El siguiente ponente fue el ex ministro José-Manuel García Margallo, quien a través de su experiencia, ayudó al auditorio a comprender la actualidad y las convulsas relaciones internacionales. Fue a finales de enero.
También con pocas semanas de diferencia, Nules recibió la visita del conocido economista Emilio Duró, quien llenó hasta la bandera el Multifuncional, en la que se centró en ayudar al auditorio a Diferenciar entre lo importante y lo secundario.
Este lunes, 2 de marzo, cientos de personas se reunieron en el mismo espacio para escuchar al ex banquero Mario Conde, a quién se invitó para hablar de pensamiento crítico y libertad.
Toni Nadal da continuidad a una intensa agenda de conferencias en la que en el mes de abril iba a intervenir el periodista Fernando Ónega, fallecido este martes, y así lo comunicó el alcalde en su mensaje de pésame.
Suscríbete para seguir leyendo
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón
- Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales