El conseller de Sanitat supervisa en Torreblanca las obras de ampliación y reforma del centro de salud

Torreblanca ha recibido este miércoles la visita del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, quien ha recorrido las instalaciones del centro de salud acompañado por la alcaldesa, Tania Agut, para supervisar el inicio de las obras de ampliación y reforma del edificio sanitario. La actuación supondrá una mejora sustancial en los servicios ofrecidos a los pacientes de la localidad.

La obra fue adjudicada el pasado 1 de septiembre a Elecnor Servicios y Proyectos por 737.542,86 euros (IVA incluido) y se formalizó el 6 de octubre, dando luz verde a un proyecto con un plazo de ejecución de ocho meses. La ampliación responde al crecimiento poblacional de Torreblanca y al objetivo de modernizar y optimizar las instalaciones públicas, garantizando una atención más completa y accesible.

El edificio actual cuenta con una planta baja destinada a la atención al público y una primera planta con la zona administrativa. Las actuaciones abordarán problemas de accesibilidad y adaptarán espacios clave, como el acceso a consultas. Las obras se desarrollarán de manera que no interfieran en el servicio diario, evitando molestias a los usuarios del centro de salud.

Entre las actuaciones previstas destacan la creación de cinco nuevas consultas de medicina general, un despacho de coordinación, una sala de reuniones, un gimnasio maternal, la renovación completa de la zona de pediatría y la construcción de una nueva consulta de enfermería. Además, se instalará un ascensor que conectará ambas plantas y se habilitará un almacén en la primera planta. La ampliación se realizará en el ala que da a la calle Galicia, sin afectar a instalaciones existentes.

La alcaldesa, Tania Agut, ha señalado que “la ampliación del centro de salud es un paso decisivo para mejorar la atención sanitaria en Torreblanca. Desde el equipo de gobierno hemos trabajado junto a la Conselleria para desbloquear esta infraestructura, y hoy podemos comprobar cómo la colaboración entre administraciones da sus frutos. Nuestros vecinos contarán con instalaciones más amplias, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales, con servicios renovados que garantizarán una atención de mayor calidad”.

La visita del conseller permitió además reforzar el compromiso de la Generalitat Valenciana con la mejora de los servicios sanitarios en municipios de tamaño medio, poniendo a Torreblanca como ejemplo de planificación conjunta entre administración local y autonómica.

Con estas actuaciones, el centro de salud de Torreblanca se proyecta como un espacio moderno, funcional y accesible, preparado para atender a un número creciente de pacientes y ofrecer una asistencia sanitaria adaptada a los tiempos actuales.