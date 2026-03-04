Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa

De antigua tienda de muebles a nuevo bloque de viviendas. Esa es la transformación que experimentará un local situado en el centro de Moncofa, que antaño ocupó un negocio comercial que tuvo que bajar la persiana por la crisis y lleva 15 años cerrado.

La empresa promotora del proyecto es PropHero, plataforma de inversión y gestión de patrimonio inmobiliario basada en datos e inteligencia artificial, que ha invertido 1,6 millones de euros para rehabilitar el edificio y convertirlo en 20 viviendas. En concreto, las obras, que están marcha (ya han realizado las divisiones dentro del inmueble), permitirán crear 18 apartamentos tipo loft y dos de una habitación.

Desde la compañía, que tiene sede en Madrid, reivindican el potencial de Moncofa, ya que destacan que es "una población que ha crecido un 14% en los últimos cinco años". "Estamos aportando valor, aportando viviendas al mercado y estamos revalizando un activo que estaba parado", subtayan desde esta sociedad de inversión.

Y también ensalzan la ubicación estratégica del edificio y sus grandes conexiones. "Estamos a cinco minutos de la playa, pero estamos rodeados de muchísima industria alrededor y estamos muy bien conectados con Barcelona, València y Castelló por la AP-7", afirman desde PropHero.

Visita de José Elías

El proyecto no ha pasado desapercibido y hasta el famoso empresario José Elías, que tiene una gran comunidad en internet con millones de seguidores en sus redes sociales y aparece en las listas Forbes como una de las personas con mayor fortuna de España, se ha interesado en la iniciativa.

El dueño de Audax Renovables y de la cadena de congelados La Sirena visitó hace unos días Moncofa para conocer de primera mano esta transformación inmobiliaria de la mano del CEO de PropHero, Jaime Gil, con quien ha emprendido un tour para recorrer proyectos reales de inversión sobre el terreno en las provincias de Castellón y Valencia.

Cambio de uso del inmueble

La intervención, para la que el Ayuntamiento de Moncofa concedió la licencia de obras, ha requerido la modificación del uso del inmueble, que hasta ahora tenía carácter comercial, para adaptarlo a uso residencial, permitiendo así su integración plena en el entorno urbano consolidado en el que se ubica.

Esta operación supone un hito relevante en el municipio, ya que se trata de la primera gran superficie comercial que, tras pasar a manos de la Sareb, encuentra una segunda oportunidad después de casi dos décadas. El edificio experimentará ahora un cambio radical en su concepción y ayudará a cubrir la demanda habitacional. Su localización, en pleno casco urbano y en una zona totalmente consolidada, refuerza la viabilidad de la iniciativa.

Fuentes municipales han destacado que resulta especialmente positivo que empresas constructoras y promotoras comiencen a interesarse por dar salida a edificios ya consolidados, así como por retomar construcciones que llevan más de dos décadas paralizadas por la falta de inversión o de demanda suficiente. Este tipo de iniciativas no solo contribuyen a revitalizar el tejido urbano, sino que también suponen una oportunidad para actualizar y modernizar el parque inmobiliario del municipio, adaptándolo a las necesidades actuales de la población.

Otro proyecto en marcha en Moncofa

La transformación de la tienda de muebles no es el único proyecto que PropHero tiene entre manos en Moncofa. La compañía también dará salida a un edificio paralizado por un proceso judicial, en la calle Marbella, que permitirá devolver al mercado 39 viviendas que habían quedado bloqueadas durante años.

El proyecto incluye la rehabilitación integral de 39 pisos, 51 garajes y 14 trasteros, con una inversión superior a cinco millones de euros.