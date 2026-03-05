Denuncian la muerte de varios perros por posible envenenamiento en Betxí

El Ayuntamiento de Betxí se ha hecho eco de la denuncia de una asociación en defensa de los derechos de los animales de la localidad, Quatre Patetes, en la que advierte a los vecinos de un riesgo potencial para sus mascotas.

Es un problema muy localizado en una zona del municipio, pero despierta inquietud por las graves consecuencias que podría tener, dado que han detectado la presencia de veneno en una calle que comunica con un parque canino.

La alcaldesa, Carla Nebot, confirma que en el consistorio tuvieron conocimiento de esta circunstancia por la asociación Quatre Patetes. Según les informaron, «detectaron la intoxicación por veneno de tres perros en la calle Vinyes», una vía urbana que acaba convirtiéndose en un camino «que da acceso al pipican de la rotonda de la carretera de Burriana».

La respuesta inmediata del Ayuntamiento ha sido informar a la ciudadanía sobre esta situación y desde ese momento, «la Policía Local está controlando la calle, ya que una vez acaban las viviendas se convierte en caimo y hay bastante vegetación».

Según la información a la que ha tenido acceso la alcaldesa, los tres animales mencionados no habrían fallecido, «solo han sufrido una intoxicación», aunque propietaros afectados han explicado a la asociación protectora de animales que «han muerto varios perros», aunque no precisan cuántos.

Una de las dueñas explica que se dio cuenta de que algo anormal le sucedía a su perro porque empezó a vomitar «y se quedó como muerto en el suelo», relatan desde la asociación. La propietaria «lo tocó y se levantó con la lengua fuera, medio morada y no respiraba bien». De inmediato, lo llevó al veterinario donde le confirmaron que se trataban de una intoxicación, aunque «no han identificado qué veneno podría ser».

Desde Quatre Patetes piden a los propietarios de mascotas que no pasen por la zona para «proteger a las mascotas».

Otros casos similares

En el mes de diciembre, ya se hicieron comunicados parecidos en otros municipios de la provincia. En concreto en Vila-real y la ciudad de Castelló.

En el primer caso, se investigó la afección de varios perros «por posible envenenamiento». Coincidió que todos habían paseado por el jardín de Jaume I y la intoxicación les había provocado síntomas similares: diarrea severa y edema pulmonar.

En el caso de Castelló, a finales del año pasado se repitieron varios incidentes de la misma naturaleza en los parques Geólogo Royo (avenida Chalellerault) y las Rosas (PAU Censal), y semanas después se denunció posible presencia de veneno en el parque Ramón James Boera, frente al centro comercial Salera.