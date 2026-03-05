El Alto Palancia traza un plan para transformar su patrimonio en oportunidades de futuro y luchar contra la despoblación

El Alto Palancia ha comenzado a trazar una estrategia para convertir su riqueza cultural y natural en una herramienta de desarrollo territorial. La sede de la Mancomunidad del Alto Palancia, en Soneja, ha acogido la primera jornada de trabajo participativo para la puesta en marcha del Plan para la Interpretación y la Mediación Territorial del Patrimonio (Pimtepa), una iniciativa que busca revalorizar el patrimonio comarcal, generar oportunidades de futuro y combatir la despoblación.

En la sesión han participado representantes políticos de ayuntamientos, personal técnico municipal y agentes sociales de más de 20 localidades, vinculados a ámbitos culturales, asociativos y territoriales. El objetivo de este primer encuentro ha sido recoger aportaciones, identificar oportunidades locales y facilitar la participación en las diferentes fases de desarrollo del proyecto.

La presidenta de la entidad supramunicipal, Jessica Miravete, ha subrayado la importancia de esta iniciativa para el territorio. “El patrimonio que tenemos en nuestros pueblos nos define como comarca, nos aporta la seña de identidad, pero también nos guía hacia dónde queremos ir en el futuro. El Pimtepa es una oportunidad para el Alto Palancia y esperamos obtener resultados relevantes”, ha señalado.

Patrimonio natural y comarcal

El plan está impulsado por el Pacto Local por el Empleo y Desarrollo Local y plantea una visión amplia del patrimonio, que incluye tanto la recuperación del patrimonio natural como la puesta en valor de bienes culturales. Entre ellos se contemplan espacios ambientales, elementos arquitectónicos históricos o urbanos y también el patrimonio intangible, ligado a la memoria, tradiciones y formas de vida del territorio.

Durante la jornada, el director del Pimtepa del Alto Palancia, Federico Llorca, ha presentado las fases de desarrollo del proyecto. Tras la exposición inicial, se ha celebrado un taller participativo orientado a recoger propuestas y avanzar en la definición de las líneas de actuación, que posteriormente se desarrollarán a través de laboratorios temáticos.

Cinco programas y ejes

Las personas asistentes han podido conocer con mayor detalle el alcance, el enfoque y las oportunidades que este proyecto estratégico puede generar para los municipios de la comarca. El Pimtepa se estructura en cinco programas y ejes de actuación que se desplegarán a lo largo de 2026.

La primera fase del proyecto contempla la elaboración de un diagnóstico de la situación y un inventario del patrimonio existente, así como la identificación de oportunidades de participación social. Además, el plan incorporará acciones formativas centradas en ámbitos como la digitalización, el turismo sostenible y regenerativo y el emprendimiento social.

Para impulsar esta estrategia, la Mancomunidad del Alto Palancia recibirá 217.000 euros del Gobierno central, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La iniciativa tiene como objetivo activar el potencial del patrimonio cultural y natural de la comarca como herramienta para generar desarrollo y frenar la despoblación.

La candidatura presentada por la Mancomunidad ha logrado además un importante reconocimiento a nivel estatal: ha obtenido la máxima puntuación entre las 609 candidaturas presentadas en toda España y ha conseguido la tercera subvención más alta de las 55 concedidas, lo que refuerza el carácter estratégico del proyecto para el futuro del Alto Palancia.