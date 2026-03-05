Almacenamiento energético: Aval ambiental al proyecto de 5,7 millones para instalar baterías en dos plantas solares de Burriana

El proyecto que en enero situó a Burriana en el mapa del almacenamiento energético da ahora un paso decisivo. La Generalitat Valenciana ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) los informes de impacto ambiental favorables para dos instalaciones de baterías asociadas a las plantas solares Burriana I y Burriana II, concluyendo en ambos casos que no tendrán efectos adversos significativos y que no necesitan evaluación ambiental ordinaria.

Se trata del avance administrativo clave para la hibridación con almacenamiento de las dos instalaciones fotovoltaicas ya en funcionamiento en el municipio, dentro de una inversión global anunciada en enero de 5,7 millones de euros y una capacidad conjunta prevista de 50 MWh.

La resolución desbloquea así uno de los trámites más relevantes antes de la autorización definitiva de la iniciativa, que está impulsada por la empresa valenciana Endurance Motive junto a Corporate Solar Holding y se convierte en el primer proyecto de hibridación solar con baterías de la Comunitat Valenciana financiado con fondos europeos Feder.

El proyecto contempla el suministro e integración de dos sistemas de almacenamiento de energía BESS (Battery Energy Storage Systems) de 25 MWh cada uno. La actuación incluye diez contenedores de baterías de 5 MWh fabricados por Endurance Motive, convertidores de potencia de Power Electronics y un sistema de gestión energética (EMS) desarrollado por Hesstec.

Burriana I: 4,8 MW sin afecciones significativas

En el caso de Burriana I, cuyo sistema de baterías está vinculado a la mercantil Beavier Photo Power SL, el proyecto contempla una instalación de 4,8 MW de potencia, con cuatro contenedores de baterías de litio, sistemas de conversión de energía y conexión mediante línea soterrada de 20 kV al centro de seccionamiento de la planta.

El informe ambiental subraya que la actuación se sitúa en suelo urbanizable industrial ya transformado por la planta solar, sin afección a espacios protegidos, Red Natura 2000 ni patrimonio cultural relevante.

No se aprecian riesgos significativos de inundación, incendios forestales o sismicidad. La Generalitat sí impone condiciones: control de niveles acústicos, revisión periódica de equipos para evitar fugas contaminantes y correcta gestión de residuos en el futuro desmantelamiento, priorizando la economía circular.

Burriana II: luz verde con control por riesgo de inundación

La segunda resolución afecta a Burriana II, promovida por Corporate Solar Holding, también con un sistema de 4,8 MW de potencia.

En este caso, el expediente incorpora un matiz: el ámbito aparece parcialmente afectado por riesgo de inundación para un periodo de retorno de 500 años, con una lámina estimada de 17 centímetros según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

El órgano ambiental considera que el riesgo es bajo y gestionable, pero establece una condición específica: el Ayuntamiento deberá emitir informe previo sobre la incidencia territorial y determinar si es necesario aplicar medidas preventivas adicionales o desplazar las infraestructuras a zonas no inundables dentro del recinto.

Más allá de este punto, tampoco se detectan impactos relevantes sobre paisaje, flora, fauna o patrimonio.

Un paso clave hacia la hibridación solar

Las dos resoluciones suponen un respaldo institucional a la estrategia de integrar almacenamiento en plantas fotovoltaicas ya operativas. El almacenamiento permitirá guardar energía en momentos de baja demanda y liberarla cuando el sistema lo necesite, reforzando la estabilidad de la red y reduciendo la dependencia de fuentes fósiles.

Con este trámite superado, Burriana consolida el movimiento iniciado en enero: pasar de ser solo productora solar a convertirse en referente autonómico en hibridación con baterías, una pieza clave en el nuevo modelo energético.

El calendario de ejecución prevé la entrega de los equipos entre mayo y junio de 2026, mientras que la puesta en servicio completa está programada para julio de 2026.