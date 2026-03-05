Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clúster MaestrazgoJosé Elias MoncofaLluvia CastellónComercio Vila-realTrabajador pobrePrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

HITOS LOCALES DESDE EL SIGLO XIII

El Ayuntamiento de Almassora reparte un manual sobre la historia del municipio en colegios e institutos

El libro, que abarca desde la fundación de la Vila hasta la actualidad, se convierte en una herramienta para que los estudiantes conozcan el pasado de la localidad

El concejal de Educación de Almassora, Vicente Blay Casino, ha asistido a la presentación del manual de historia local.

El concejal de Educación de Almassora, Vicente Blay Casino, ha asistido a la presentación del manual de historia local. / Mediterráneo

Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora ha iniciado el reparto en todos los colegios, el IES Vila-Roja, el IES Álvaro Falomir y en la Escuela de Adultos de un manual sobre la historia del municipio elaborado por el historiador e Hijo Adoptivo de la localidad, Primitiu García i Pascual.

La publicación realiza un recorrido documentado por los principales hitos históricos de Almassora desde el siglo XIII, abordando el nacimiento de la Vila, la configuración del término municipal, la repoblación tras la conquista cristiana, la construcción de las murallas y la evolución social y económica del municipio a lo largo de los siglos.

“Queremos que nuestros niños y jóvenes conozcan la historia de su pueblo, que comprendan de dónde venimos para valorar mejor lo que somos hoy”, ha señalado el concejal de Educación, Vicente Blay Casino.

Proyecto pedagógico

Casino ha remarcado que el manual se convierte en una herramienta pedagógica de gran utilidad para trabajar contenidos relacionados con el entorno más cercano del alumnado. “Fomentar el conocimiento de nuestras raíces refuerza el sentimiento de pertenencia y el respeto por nuestro patrimonio”, ha añadido el edil.

El concejal ha agradecido la labor investigadora y divulgativa de Primitiu García, cuyo trabajo ha permitido recopilar y estructurar siglos de historia local en una obra accesible y rigurosa. “Es fundamental poner en valor a quienes han dedicado su vida a estudiar y preservar nuestra memoria colectiva”, ha afirmado.

Noticias relacionadas y más

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende acercar la historia de Almassora a las aulas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
  2. Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
  3. Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
  4. Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
  5. La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
  6. La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón
  7. Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda
  8. Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales

El PP lamenta que ocho municipios de Castellón afectados por 'Harry' se queden fuera de las obras de emergencia de Costas: "Es una miseria"

El PP lamenta que ocho municipios de Castellón afectados por 'Harry' se queden fuera de las obras de emergencia de Costas: "Es una miseria"

El Ayuntamiento de Almassora reparte un manual sobre la historia del municipio en colegios e institutos

El Ayuntamiento de Almassora reparte un manual sobre la historia del municipio en colegios e institutos

Qué es el clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico de España que la Guardia Civil pide paralizar y cómo afecta a Castellón

Qué es el clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico de España que la Guardia Civil pide paralizar y cómo afecta a Castellón

Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo

El Alto Palancia traza un plan para transformar su patrimonio en oportunidades de futuro y luchar contra la despoblación

El Alto Palancia traza un plan para transformar su patrimonio en oportunidades de futuro y luchar contra la despoblación

Vinaròs busca cubrir las plazas de secretario e interventor de forma urgente

Vinaròs busca cubrir las plazas de secretario e interventor de forma urgente

Premio autonómico a Onda por una campaña ambiental sobre reciclaje que implica a colegios y familias

Premio autonómico a Onda por una campaña ambiental sobre reciclaje que implica a colegios y familias

La Llosa está más cerca que nunca de tener su primer chiringuito en la playa

La Llosa está más cerca que nunca de tener su primer chiringuito en la playa
Tracking Pixel Contents