El Ayuntamiento de Almassora reparte un manual sobre la historia del municipio en colegios e institutos

El Ayuntamiento de Almassora ha iniciado el reparto en todos los colegios, el IES Vila-Roja, el IES Álvaro Falomir y en la Escuela de Adultos de un manual sobre la historia del municipio elaborado por el historiador e Hijo Adoptivo de la localidad, Primitiu García i Pascual.

La publicación realiza un recorrido documentado por los principales hitos históricos de Almassora desde el siglo XIII, abordando el nacimiento de la Vila, la configuración del término municipal, la repoblación tras la conquista cristiana, la construcción de las murallas y la evolución social y económica del municipio a lo largo de los siglos.

“Queremos que nuestros niños y jóvenes conozcan la historia de su pueblo, que comprendan de dónde venimos para valorar mejor lo que somos hoy”, ha señalado el concejal de Educación, Vicente Blay Casino.

Proyecto pedagógico

Casino ha remarcado que el manual se convierte en una herramienta pedagógica de gran utilidad para trabajar contenidos relacionados con el entorno más cercano del alumnado. “Fomentar el conocimiento de nuestras raíces refuerza el sentimiento de pertenencia y el respeto por nuestro patrimonio”, ha añadido el edil.

El concejal ha agradecido la labor investigadora y divulgativa de Primitiu García, cuyo trabajo ha permitido recopilar y estructurar siglos de historia local en una obra accesible y rigurosa. “Es fundamental poner en valor a quienes han dedicado su vida a estudiar y preservar nuestra memoria colectiva”, ha afirmado.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende acercar la historia de Almassora a las aulas.