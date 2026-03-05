El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó pone en marcha dos nuevos programas de empleo con 50 alumnos

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha puesto en marcha dos nuevos programas mixtos de formación y empleo: un taller de empleo y una escuela taller, que cuentan con una inversión total cercana al millón de euros a través de una subvención de Labora (Generalitat Valenciana).

En total participan 50 alumnos, personas en situación de desempleo de diferentes edades y perfiles, que durante 12 meses recibirán formación teórica y práctica y un salario mientras aprenden un oficio. Las especialidades que se imparten son jardinería, obra y electricidad, sectores con demanda en el mercado laboral.

Imagen de la recepción de las personas participantes en el taller de empleo de la Vall. / Mediterráneo

Al finalizar el programa, quienes superen la formación obtendrán un certificado de profesionalidad, que acredita sus conocimientos y facilita su inserción en el mercado laboral. Además de su formación, el alumnado realizará obras, actuaciones y proyectos de mejora en la ciudad, que quedarán en el espacio público para el disfrute de toda la ciudadanía.

Aprovechar la oportunidad

Durante el acto de bienvenida celebrado en la Biblioteca Municipal, la alcaldesa, Tania Baños,y y el concejal de Empleo, Jorge García, han animado al alumnado a “aprovechar esta oportunidad”, ya que “son iniciativas que apuestan por las personas y por dar oportunidades”, porque tras recibir este año de formación “tienen más opciones de encontrar trabajo y de desarrollar su proyecto de vida en la Vall”.