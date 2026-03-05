Burriana da luz verde a más de tres millones de euros para proyectos clave

El Ayuntamiento de Burriana aprobó este jueves en el pleno ordinario del mes de marzo una batería de inversiones que supera los tres millones de euros y que permitirá impulsar distintos proyectos considerados estratégicos para la ciudad.

Entre ellos destacan la culminación de la avenida Cañada Blanch, una intervención clave para la movilidad en los poblados marítimos que conllevará una inversión de 1,5 millones, así como la adecuación del Museu Cardenal Tarancón, para la que se han reservado 260.000 euros, más otra partida superior a un millón de euros para personal.

Esta fue una de las cuestiones más relevantes de la sesión plenaria. El ejecutivo local (el PP gobierna en minoría) optó por dividir estas operaciones en tres puntos diferenciados con el objetivo de evitar un decreto ómnibus, aunque una de las propuestas sí agrupaba distintos conceptos como pagos a proveedores, gastos diversos y cuestiones relacionadas con personal.

Desde la oposición se criticó esta fórmula y se reprochó al ejecutivo municipal que inversiones de este calibre y el funcionamiento ordinario del consistorio dependan de modificaciones de crédito al no haberse aprobado todavía el presupuesto municipal. Pese a estas críticas, las modificaciones salieron adelante con el respaldo necesario para su aprobación.

Plan de igualdad y Urbanismo

El pleno también dio luz verde al II Plan de Igualdad, un documento que constituye el segundo instrumento de planificación estratégica del municipio en esta materia y que establece la hoja de ruta institucional para avanzar hacia una igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida.

Otro de los puntos destacados fue la promoción del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución A-14/16, ubicada en segunda línea marítima entre las calles Betxí y La Llosa. El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, precisó que el acuerdo aprobado “no supone la aprobación definitiva del proyecto, sino el inicio formal de un procedimiento reglado con todas las garantías técnicas, jurídicas y económicas que exige la ley”.

Bar Centro

La sesión plenaria también abordó la situación del antiguo bar Centro, en la zona de Santa Bárbara, un inmueble de propiedad municipal que actualmente se encuentra okupado por una persona a la que se ha requerido el desalojo. Se trata de una cuestión sobre la que el grupo municipal PSPV-PSOE había preguntado en numerosas ocasiones durante los últimos meses.

La concejala Suni Fandos explicó que desde el consistorio se ha intentado dialogar con la ocupante para alcanzar una solución, incluso mediante notificaciones formales, aunque los intentos han resultado fallidos, lo que ha provocado que el proceso se haya ralentizado.

Red de pluviales

Finalmente, el pleno aprobó también el plan director presentado por Facsa, que contempla una inversión superior a 1,3 millones de euros para renovar la red de pluviales. La actuación más relevante será la instalación de 950 metros lineales de nuevos colectores que permitirán derivar las aguas pluviales de la calle Sant Vicent, el Pla y Barranquet hasta el tanque de tormentas de Sant Blai y mejorar así el sistema de drenaje.

Con esta intervención se busca avanzar en la separación efectiva de aguas residuales y pluviales, reducir la sobrecarga de la red en episodios de lluvia intensa y minimizar el riesgo de inundaciones.