Empresarias de Benicàssim reactivan los desayunos 'networking' con 20 negocios participantes

Una veintena de empresarias y representantes de establecimientos locales participaron en el primer desayuno networking del año impulsado por la Asociación de Comercios y Servicios Profesionales de Benicàssim (Acoserbe), una iniciativa orientada a facilitar el contacto directo entre negocios y generar nuevas oportunidades de colaboración.

El encuentro se celebró en Estética Isabel, establecimiento que acogió esta primera sesión en un formato ágil y dinámico pensado para que los participantes pudieran conocerse, intercambiar ideas y dar a conocer sus proyectos.

Durante la jornada, varios negocios que se han incorporado recientemente a la asociación tuvieron la oportunidad de presentarse ante el resto de asistentes y explicar brevemente los servicios que ofrecen. Este espacio permitió dar visibilidad a nuevas empresas dentro del tejido comercial del municipio y favorecer posibles colaboraciones entre profesionales.

La reunión también sirvió para avanzar algunas de las próximas iniciativas que prepara la asociación, entre ellas los preparativos de la próxima edición de la Corre Papá, una de las actividades impulsadas por el colectivo empresarial que reúne cada año a numerosas familias y comercios de la localidad.

Tras las presentaciones iniciales, el desayuno finalizó con una dinámica de networking express, en la que las asistentes intercambiaron contactos y exploraron posibles sinergias en un ambiente distendido.

Sectores diversos

En el encuentro participaron negocios vinculados a sectores muy diversos, desde la estética y el bienestar hasta la alimentación, la moda, los servicios profesionales, como la comunicación, la fotografía, la óptica, los seguros o el sector inmobiliario, lo que reflejó la diversidad del tejido comercial y empresarial del municipio.

La iniciativa permitió reforzar la relación entre empresas locales y favorecer el conocimiento mutuo entre profesionales, uno de los objetivos de este tipo de encuentros promovidos por la asociación empresarial.