Moró proclama a Ariadna Amat Renau y Liana Maria Ioneci como reinas de las fiestas para 2026-2027

El Ayuntamiento de Sant Joan de Moró ha proclamado a Ariadna Amat Renau como reina y a Liana Maria Ioneci como reina infantil para el periodo 2026-2027, junto a las integrantes de sus respectivas Cortes de Honor, que las acompañarán durante el próximo año festero.

Con este acto, el municipio inicia un nuevo ciclo que arrancará oficialmente en junio, momento en el que las reinas y sus cortes tomarán posesión. A partir de entonces, se convertirán en la imagen y representación de la programación festiva local hasta junio de 2027, participando en los principales eventos y celebraciones y estando presentes en las citas más destacadas del calendario de Sant Joan de Moró.

El alcalde, Vicente Pallarés Renau, y el equipo de gobierno han trasladado su felicitación a las nuevas representantes y les han mostrado su apoyo para que este año se viva con ilusión, compromiso y responsabilidad. Desde el Ayuntamiento subrayan la importancia de estas figuras dentro de las fiestas, no solo por su papel institucional, sino también por lo que simbolizan: el arraigo, la tradición y la capacidad del municipio para mantener viva su identidad festiva generación tras generación.

La corte de honor mayor, encabezada por la reina Ariadna Amat Renau, está formada por Balma Torrubia Santamaria, Ainhoa Gutiérrez Naranjo, Lucia Gozalbo Escrig, Abril Iniesta Renau, Nerea Ibáñez Mundina, Izaskun Forés Jiménez y Ainhoa Rubio Edo.

Por su parte, la corte de honor infantil, con la reina infantil Liana Maria Ioneci, la integran Candela Granell Barberá, Elsa Marín Linares, Alejandra Cosin Camacho, Àngela Castillo Capdevila y Ainhara Campos Ruiz.

Durante los próximos meses, las reinas y sus cortes acompañarán a las comisiones festeras, asociaciones y colectivos locales en los distintos actos del municipio, desempeñando un papel que combina representación y cercanía. Su presencia contribuirá a reforzar el espíritu festivo y la convivencia que caracterizan a Sant Joan de Moró.

El Ayuntamiento ha querido agradecer, además, la implicación de las familias y del entorno de las nuevas representantes, así como la colaboración de todas las personas y entidades que hacen posible el desarrollo del calendario festivo. Con esta proclamación, Sant Joan de Moró inicia la cuenta atrás para el nuevo año festero, que comenzará en junio con las reinas y sus cortes como protagonistas.