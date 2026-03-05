El PP lamenta que ocho municipios de Castellón afectados por 'Harry' se queden fuera de las obras de emergencia de Costas: "Es una miseria"

El PP de Castellón denuncia "un nuevo castigo del PSOE a nuestra tierra" después de que el Ministerio para la Transición Ecológica declarara este miércoles obras de emergencia en solo ocho de los municipios de Castellón que sufrieron daños por la borrasca Harry, que son la mitad de los que pidieron ser declarados zona gravemente afectada por el temporal, como publicó Mediterráneo.

Además, según critica el vicesecretario del PPCS, Wences Alós, estre plan anunciado por el Gobierno es "una miseria" porque "solo repone gravas, no repara infraestructuras dañadas y eso es un absoluto desastre para nuestra provincia".

El también alcalde de Moncofa lamenta que "una vez más Castellón resulta damnificada por el sanchismo al que el PSPV de esta provincia sirve y acata". El fondo destinado "son migajas" y, además, "excluye a ocho municipios de la costa gravemente afectados por Harry". "Al resto solo les ayudará a reponer gravas y dunas. No hay ni un solo euro para recuperar el destrozo de equipamientos e infraestructuras", alerta Alós.

"Nos rebelamos. Y lo hacemos porque es un absoluto desastre recibir 1,2 millones de euros para reponer gravas cuando los daños de Harry han destrozado infraestructuras. ¿Es que no piensan repararlas?", se ha cuestionado el vicesecretario del PP provincial.

"Marginados de esta línea económica", que es "ínfima", se quedan ocho localidades (Xilxes, Almassora, Castelló, Benicarló, Torreblanca, Benicàssim, Vinaròs y Cabanes), "cuyos daños son hoy visibles, porque el paso de Harry ha dejado una dramática huella en sus playas".

Almassora: "Es incomprensible"

Al quedarse fuera de estas obras de emergencia, la alcaldesa de Almassora, María Tormo (PP), ha lamentado que, pese a haber remitido toda la documentación requerida y a que el pleno municipal aprobó por unanimidad solicitar la declaración de zona gravemente afectada, el Gobierno central haya vuelto a dejar fuera al municipio.

“Es incomprensible que, con los daños perfectamente acreditados y tras haber cumplido todos los trámites exigidos, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelva a olvidarse de Almassora y de los almassorins”, ha señalado Tormo.

La primera edila ha insistido en que el municipio no reclama privilegios, sino el mismo trato que el resto de localidades afectadas por los temporales. “No estamos hablando de una reivindicación partidista, sino de una cuestión de justicia. Un municipio no puede asumir en solitario las consecuencias económicas de un temporal de esta magnitud”, ha afirmado.

Benicàssim: "Callada por respuesta"

De la misma forma, en Benicàssim, su alcaldesa, Susana Marqués (PP), ha recriminado que el Gobierno excluya hasta en dos ocasiones, y en menos de 22 días, a la localidad de las ayudas para la reparación de sus playas. “Nuestras playas quedan expuestas a cada temporal que nos azota y, cuando esto pasa, lo razonable sería que el gobierno actuase rápido colaborando con los ayuntamientos y anticipando infraestructuras que eviten sumar destrozos invierno tras invierno. Sin embargo, cuando más necesitamos el respaldo del Estado, volvemos a encontrarnos con la callada por respuesta, es decir, el silencio”, ha lamentado Marqués.

A lo que la alcaldesa ha añadido que, “mientras unos nos preocupamos de gobernar con inteligencia para seguir manteniendo el crecimiento y liderazgo turístico de la Comunitat, desde los despachos de Madrid se ignoran problemas estructurales y se paralizan decisiones clave como la regresión de nuestras playas”.