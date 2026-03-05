Otorgado por la FVMP
Premio autonómico a Onda por una campaña ambiental sobre reciclaje que implica a colegios y familias
Cinco centros educativos, 1.200 alumnos y una ciudad implicada en el proyecto 'No llances res, respecta el nostre entorn' que va más allá del aula
La campaña municipal No llances res, respecta el nostre entorn ha sido reconocida por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con el premio en la categoría de Desarrollo Rural, Agricultura y Respeto por el Medio Ambiente. El proyecto, presentado por el Ayuntamiento de Onda, ha sido distinguido en esta categoría en la VIII edición de los Premios Buen Gobierno FVMP 2025.
Más allá del reconocimiento institucional, la iniciativa se ha consolidado como una estrategia integral de educación ambiental que ha implicado durante el curso 2024-2025 a más de 1.200 escolares de Infantil y Primaria de los cinco centros educativos del municipio, así como a sus docentes y a centenares de familias ondenses.
La alcaldesa, Carmina Ballester, ha puesto en valor que este proyecto “nace de una pregunta muy sencilla: ¿qué huella queremos dejar a las próximas generaciones? Y la respuesta es clara: una Onda más consciente, más sostenible y más comprometida con nuestro entorno”. En este sentido, ha añadido: “Con la campaña ‘No llances res’ hemos convertido el reciclaje en una experiencia compartida por los niños y sus familias y eso es lo importante”.
Educación ambiental desde la infancia
El eje principal de la campaña ha sido la concienciación temprana. Durante todo el curso escolar, el alumnado trabajó las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar) a través de una metodología práctica basada en la reutilización de residuos domésticos para crear dibujos, paneles colectivos y maquetas 3D que formarían parte de una exposición colectiva.
El proyecto se implantó en cinco colegios de Onda, logrando que todo el alumnado de Infantil y Primaria participara activamente en las actividades programadas, interiorizando el hábito de separar y reutilizar desde la experiencia directa en el aula.
Participación ciudadana y visibilidad urbana
‘No llances res’ ha trascendido el ámbito escolar para convertirse en un proyecto de ciudad. El Carnaval Escolar temático reunió a más de 3.000 participantes con disfraces confeccionados con material reutilizado en el pabellón Víctor Cabedo, consolidando la campaña como un acontecimiento colectivo.
A ello se sumó una exposición itinerante de diez paneles de gran formato que recorrieron todos los centros educativos y una muestra en la Casa de la Cultura, abierta al público, que sirvió para presentar los resultados del proyecto.
En paralelo, la comunicación exterior mantuvo activo el mensaje durante todo el año mediante mupis digitales, pantallas LED y vinilos urbanos con fauna marina en alcantarillas, además de un contenedor gigante de reciclaje de tapones de plástico.
Con ‘No llances res’, Onda refuerza su apuesta por una política ambiental basada en la prevención, la educación y la corresponsabilidad, situando el respeto al entorno en el centro de la agenda local y demostrando que la innovación en comunicación puede convertirse en un motor de orgullo colectivo.
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón
- Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda
- Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales