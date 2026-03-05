Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servirá para atraer turismo

Un pueblo de Castellón está más cerca que nunca de tener su primer chiringuito en la playa: "Es un gran revulsivo"

El objetivo del Ayuntamiento es que el establecimiento pueda abrir este verano

Foto de un grupo de clientes consumiendo en un chiringuito en una playa.

Foto de un grupo de clientes consumiendo en un chiringuito en una playa. / JM López

David Donaire

Castellón

Un pueblo del litoral de Castellón está más cerca que nunca de tener su primer chiringuito en la playa. Se trata de la Llosa, cuyo Ayuntamiento lleva meses trabajando y manteniendo reuniones con Costas para poder hacer realidad una instalación que el consistorio considera clave para dinamizar su franja litoral y atraer a más visitantes.

El alcalde, Ximo Llopis, ha explicado que el proyecto avanza de forma positiva y que el objetivo del Ayuntamiento es que el chiringuito pueda abrir este mismo verano. “Para nuestro pueblo es una gran noticia, ya que un chiringuito es un gran revulsivo para atraer visitantes y bañistas”, ha señalado el primer edil.

En estos momentos, el consistorio ya dispone del espacio donde se ubicará el futuro puesto de bebida y comida y está trabajando en la adecuación del entorno para que la instalación pueda ponerse en marcha cuanto antes.

Playa de la Llosa.

Playa de la Llosa. / Mediterráneo

Según ha detallado Llopis, una vez finalicen estos trabajos y se obtenga la aprobación definitiva de Costas, el Ayuntamiento procederá a licitar la explotación del chiringuito para que pueda comenzar a funcionar.

El espacio elegido se sitúa en la zona de la Gola, muy próximo a la playa de Almenara, un punto estratégico del litoral donde el consistorio también está impulsando actuaciones de mejora del entorno.

No en vano, el Ayuntamiento trabaja en la recuperación de la zona de la playa, con intervenciones en el canal de la Gola y en las compuertas de desagüe, con el objetivo de mejorar el estado del entorno y reforzar el atractivo del litoral del municipio.

Como publicó este mércoles Mediterráneo, la Llosa es uno de los ocho municipios de la provincia donde Costas tiene previsto actuar de urgencia para reparar los daños provocados por los últimos temporales.

