Vinaròs busca cubrir las plazas de secretario e interventor de forma urgente

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado la convocatoria urgente para cubrir los puestos de secretario e interventor municipal mediante el sistema de nombramiento provisional o comisión de servicios. La medida busca garantizar el correcto funcionamiento de la administración local mientras se realiza la cobertura definitiva de ambas plazas.

La convocatoria se ajusta a lo establecido en los artículos 49 y 51 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Ambos puestos corresponden al grupo A, subgrupo A1, con nivel 30 de complemento de destino, y están dirigidos a personal perteneciente a la escala de habilitación nacional. Las plazas cuentan con una jornada laboral de 35 horas semanales y horario flexible, conforme al convenio vigente en el Ayuntamiento.

En cuanto a las condiciones económicas, los dos puestos incluyen un complemento específico de 3.544,60 euros brutos mensuales.

La plaza de secretario se convoca hasta que se produzca la cobertura definitiva del puesto, respetando los plazos máximos previstos en la normativa. Por su parte, el puesto de interventor se oferta para sustituir temporalmente al titular, que actualmente tiene autorizada una comisión de servicios.

El consistorio pretende con esta medida asegurar la continuidad de las funciones esenciales de secretaría e intervención, claves para la gestión administrativa, jurídica y económica del Ayuntamiento.