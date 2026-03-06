Acuamed adjudica por 1,5 millones el sistema para depurar el vertido de la desaladora de Moncofa

Acuamed ha dado un nuevo paso en la hoja de ruta para optimizar la desaladora de Moncofa. La empresa estatal acaba de adjudicar la ejecución de las obras del sistema de tratamiento de efluentes a la UTE Global Omnium–Tedagua por 1.520.421,82 euros.

La intervención, con un plazo de 15 meses, tiene como finalidad incorporar una instalación de tratamiento del vertido para tres líneas de producción (hasta 37.033,5 m³/día), de forma que se garantice que la concentración de sólidos en suspensión en el vertido quede igual o por debajo del límite fijado por la autoridad ambiental (la Generalitat) en la autorización correspondiente.

¿Qué es el tratamiento de efluentes?

En una desaladora, además del agua apta para consumo o riego, el proceso genera corrientes de agua residual procedentes de lavados, purgas y otros circuitos internos que acaban en el punto de vertido. El sistema de tratamiento de efluentes funciona como una depuración previa: separa y reduce los sólidos en suspensión y otros restos asociados a ese flujo antes de su descarga, para que el vertido cumpla los límites ambientales establecidos por la autorización autonómica.

Esta adjudicación se enmarca dentro del paquete de mejoras que Mediterráneo avanzó en noviembre, cuando Acuamed activó dos grandes intervenciones en la desaladora que, en conjunto, rondaban los 10 millones de euros, siendo el tratamiento de efluentes el proyecto más reciente en aquel momento al salir a licitación por 1.548.133,41 euros.

El diseño del sistema de efluentes, además, contempla reservar espacio y conducciones pensando en una futura ampliación. Se dimensiona para tratar los líquidos de tres líneas, pero prevé las necesidades de otras tres adicionales, con la vista puesta en una capacidad de hasta seis líneas (60.000 m³/día).

Cambio final de adjudicatario

El anuncio de adjudicación refleja que inicialmente se propuso adjudicar a otra empresa, pero al no aportar la documentación requerida en plazo, la mesa elevó la propuesta a la siguiente oferta mejor puntuada, que finalmente ha sido la UTE Global Omnium–Tedagua.

La segunda intervención proyectada en la estación desalinizadora, la más cuantiosa, consiste en la redacción del proyecto y ejecución de obras para mejorar la desinfección y la remineralización de la planta. Este contrato fue adjudicado igualmente a este mismo binomio por 3.482.976,02 euros, con un plazo de 24 meses.