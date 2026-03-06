Unanimidad en el pleno
L'Alcora modernizará su piscina cubierta con 550.000 euros tras 25 años de uso
El Ayuntamiento solicita a la Diputación un convenio de colaboración para cofinanciar al 50% las obras de mejora en el recinto
R. D. A.
El pleno de l’Alcora ha aprobado por unanimidad solicitar formalmente a la Diputación la suscripción de un convenio singular para mejorar y modernizar la piscina cubierta municipal. La propuesta busca unir esfuerzos entre ambas administraciones para actualizar una infraestructura que da servicio a vecinos de toda la comarca y pueblos de alrededor desde hace más de dos décadas.
El recinto fue construido por la propia institución provincial en el año 2001 con el objetivo de dotar a esta zona de la provincia de una instalación deportiva básica. Desde entonces, el centro ha funcionado como "un referente supramunicipal", reivindican desde el Ayuntamiento.
La moción aprobada destaca que el consistorio ha asumido en solitario el mantenimiento y la gestión durante años, con una inversión de más de 1,2 millones de euros en la última década. Ahora, ante la necesidad de acometer reformas estructurales de calado, la corporación apela a la colaboración institucional para asegurar el futuro de la instalación.
El 50% ya está presupuestado
El Ayuntamiento ya ha consignado 275.000 euros (la mitad de la inversión total) en sus presupuestos. Con el acuerdo plenario, invitan a la Diputación a aportar los 275.000 euros restantes a través de un convenio que permita completar los 550.000 que requiere el proyecto.
"Consideramos que, dado el carácter comarcal de la piscina y su origen provincial, la fórmula del convenio singular es la más adecuada para garantizar que esta instalación siga prestando un servicio de calidad a los ciudadanos", señala el texto.
Plan de mejora integral
La inversión de 550.000 euros se destinará a una serie de actuaciones técnicas fundamentales, como sostenibilidad y eficiencia (renovación de salas de calderas, sistemas de filtración y mejora del aislamiento térmico), seguridad y estructura (refuerzo del techo del recinto y tratamiento de humedades), y bienestar de los usuarios (mejora de la ventilación, climatización y adecuación de espacios como saunas y vestuarios).
Hay que tener en cuenta que en 2028 acaba el contrato y habrá que decidir quién lo gestiona, si el propio Ayuntamiento o una empresa externa. No obstante, para sacarlo a concurso, el recinto tiene que estar a punto en su funcionamiento y maquinaria.
El objetivo prioritario del Ayuntamiento es trabajar de la mano con la administración provincial para que las obras puedan iniciarse lo antes posible, "garantizando así la excelencia de este servicio público muy concurrido", concluyen fuentes municipales.
