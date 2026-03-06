Almassora entrega el XI Premio Clara Campoamor a Mariló Limo por su sobresaliente trayectoria académica y cultural

El Ayuntamiento de Almassora ha hecho entrega esta tarde del XI Premio Clara Campoamor a la filóloga clásica Mariló Limo Escura, en un acto celebrado en la Casa de la Cultura, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que los guiños al mundo grecolatino han estado muy presentes. La galardonada se convierte en la undécima mujer del municipio en recibir esta distinción, que reconoce trayectorias ejemplares vinculadas al compromiso social, la igualdad y la excelencia profesional.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa, María Tormo; la concejala de Bienestar Social e Igualdad, Eugenia Martinavarro; miembros de la corporación municipal, representantes del tejido social y cultural de la localidad, así como familiares y amistades de la premiada.

Durante su intervención, la alcaldesa ha subrayado que el Premio Clara Campoamor “simboliza el compromiso con la igualdad y el progreso social” y ha afirmado que la figura de Mariló Limo “representa a la perfección esos valores desde el ámbito de la educación y la cultura”.

Defensa de derechos

“En la semana del 8 de marzo miramos atrás para reconocer a tantas mujeres que defendieron derechos cuando hacerlo era muy difícil, pero también miramos al presente para reafirmar que la igualdad real exige constancia, compromiso y acción”, ha señalado Tormo.

La primera edil ha puesto en valor la trayectoria académica de la premiada, su vocación docente y su capacidad para transmitir a generaciones de alumnos la pasión por el mundo clásico. “Mariló ha demostrado que el conocimiento no es una reliquia del pasado, sino una herramienta para comprender el presente y construir un futuro mejor”, ha afirmado Tormo.

Mariló Limo ha recogido emocionada el reconocimiento de la ciudad de Almassora. / Mediterráneo

“Ha llevado el nombre de nuestro municipio a foros académicos de primer nivel, pero sin perder nunca el vínculo con su pueblo. Ese orgullo de pertenencia es también motivo de reconocimiento”, ha añadido la alcaldesa, quien ha recordado que Limo es, actualmente, la jueza de paz sustituta de la localidad.

Unidad de Igualdad

En su discurso, Tormo ha recordado que la educación sigue siendo “la herramienta más poderosa para derribar desigualdades” y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento, a través de la Unidad de Igualdad, con la promoción de actividades y programas dirigidos a fomentar valores de igualdad desde edades tempranas.

Por su parte, Mariló Limo ha agradecido emocionada el galardón, al tiempo que ha resaltado que recoge este galardón “con humildad, consciente de que, por suerte, en Almassora hay muchas mujeres que también lo merecen”.

“Unas gracias enormes a todos los referentes femeninos que he encontrado en mi familia, una familia que siempre ha estado a mi lado, cosa que me ha permitido llevar a cabo estudios, trabajo y tantas actividades formativas. En todas estas grandes mujeres he encontrado el ejemplo y los estímulos para llegar hasta aquí”, ha afirmado Limo.

De igual modo, durante su intervención, la concejala de Bienestar Social ha puesto de manifiesto que, desde las aulas, desde el teatro grecolatino, desde los proyectos culturales y académicos, “Mariló Limo ha hecho mucho más que impartir clases, ya que ha abierto ventanas al mundo, ha despertado vocaciones y ha contribuido a ampliar horizontes”.