Estaba prevista para este sábado

Benicarló aplaza la cabalgata del Ninot de las Fallas por la lluvia

Las adversas previsiones meteorológicas obligan a posponer el acto, que aún no tiene nueva fecha de celebración

Foto de la edición del año pasado de la cabalgata del NInot de Benicarló.

Foto de la edición del año pasado de la cabalgata del NInot de Benicarló. / Alba Boix

Alba Boix

Benicarló

La Junta Local Fallera de Benicarló ha anunciado que la cabalgata del Ninot, prevista para este sábado, no se celebrará debido a las previsiones meteorológicas.

Desde la entidad han anunciado que la cita se aplaza, pero aún no han dado una fecha. Por lo tanto, la ciudadanía queda a la espera de saber si la cabalgata llegará estas mismas Fallas o en algún momento durante el año.

Aunque las comisiones falleras no desfilarán, los casales permanecerán abiertos durante el día para ofrecer comidas, tardeos y cenas a las personas participantes en la cabalgata. Las demarcaciones han hecho un llamamiento a sus socios para invitarles a celebrar el día del Ninot, aunque sea sin desfilar. 

La cabalgata del Ninot ha quedado aplazada en Benicarló.

La cabalgata del Ninot ha quedado aplazada en Benicarló. / Mediterráneo

También cancelan la entrega de premios

Las fuertes lluvias no dan tregua y otro de los actos que se cancela debido a ellas es la entrega de premios prevista para el domingo por la tarde, en la que se repartirían galardones a mejor 'llibret', escenografía, representación en el Ninot y de dibujo infantil, entre otros.

Noticias relacionadas y más

Las Fallas del norte miran al cielo debido a la proximidad de la ‘plantà’, que tiene que producirse la próxima semana, pues el viernes, 13 de marzo, por la noche está programado el esperado acto de entrega de premios de las Fallas 2026.

TEMAS

