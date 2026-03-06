Benicarló reivindica la igualdad de hombres y mujeres con la lectura de un manifiesto

El Ayuntamiento de Benicarló reunió ayer a representantes institucionales, de la comunidad educativa y de las asociaciones locales para reivindicar la igualdad de los derechos laborales y sociales entre mujeres y hombres, en el marco de la conmemoración del 8M.

La lluvia obligó a trasladar el acto al Magatzem de la Mar, donde acudieron los y las participantes de este acto simbólico, que estuvo interpretado en lenguaje de signos por la asociación Fesord.

Además del alcalde y miembros de la corporación, intervino el alumnado del IES Joan Coromines, del IES Ramón Cid y del Colegio La Salle, así como representantes del Ateneu Maestrat, Mans Unides, el colectivo Maestrat LGTBI, las alumnas del taller de empleo Benicarló en Acción, Afibama, Grup de Dones Progressistes y L'íÌera.