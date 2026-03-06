Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incorporan nuevo mobiliario

Benicàssim moderniza la zona infantojuvenil de la biblioteca y alcanza los 10.000 libros

La renovación reorganiza el fondo bibliográfico y adapta el espacio para impulsar la lectura entre niños y jóvenes

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y la concejala de Educación, Rosa María Gil, durante su visita al renovado espacio de lectura infantojuvenil de la biblioteca municipal.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y la concejala de Educación, Rosa María Gil, durante su visita al renovado espacio de lectura infantojuvenil de la biblioteca municipal. / Mediterráneo

Eva Bellido

Benicàssim

La biblioteca municipal de Benicàssim ha renovado su espacio de lectura infantojuvenil con una reorganización completa de la zona y la incorporación de nuevo mobiliario para mejorar la experiencia de los lectores más jóvenes. El área especializada reúne ya cerca de 10.000 ejemplares entre literatura infantil, narrativa juvenil, cómics y material educativo.

La actuación ha permitido redistribuir el fondo bibliográfico y adaptar el entorno para hacerlo más accesible, cómodo y atractivo para niños y adolescentes. La nueva configuración facilita tanto la consulta de los libros como la organización de actividades culturales dirigidas a este público.

La alcaldesa, Susana Marqués, destaca que “la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo educativo y personal de nuestros jóvenes, y por ello seguimos invirtiendo en mejorar los recursos culturales municipales”. En este sentido, subraya que “esta renovación responde al compromiso del Ayuntamiento por ofrecer espacios públicos de calidad que impulsen el hábito lector y el acceso a la cultura”.

Un espacio pensado para niños, jóvenes y familias

El rediseño del espacio también permite acoger con mayor facilidad talleres, encuentros y actividades de animación lectora, reforzando el papel de la biblioteca como punto de encuentro cultural para las familias del municipio.

Desde el área de Cultura señalan que el fondo infantojuvenil continúa ampliándose de forma periódica con nuevas incorporaciones, teniendo en cuenta las recomendaciones de los propios lectores, de los centros educativos y de los técnicos municipales.

La concejala de Educación, Rosa María Gil, manifiesta que “el renovado espacio está diseñado para convertirse en un punto de encuentro para niños, jóvenes y familias, donde disfrutar de la lectura en un ambiente cómodo y dinámico. Con esta actuación, reafirmamos nuestra apuesta por la cultura y la educación como pilares del desarrollo social del municipio”.

