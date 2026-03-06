CONMEMORACIÓN DEL 8M
Burriana distingue a Fundación Le Cadó, Amparo Cabedo y Carmen y Rosana Lengua en el Dia de la Dona 2026
El alcalde, Jorge Monferrer, resalta la importancia de defender la igualdad durante todo el año, en la ceremonia de entrega de los premios de este año
Burriana ha celebrado esta tarde la entrega de los premios del Dia de la Dona 2026, un acto con el que el Ayuntamiento ha puesto el foco en la trayectoria, la dedicación y la aportación de mujeres y entidades que destacan por su implicación social, cultural y comunitaria.
Tras el proceso de votación realizado la pasada semana, en el que se valoraron candidaturas presentadas por asociaciones y particulares, el consistorio ha acordado conceder los reconocimientos de esta edición a la Fundación Le Cadó, a Amparo Cabedo y a Carmen y Rosana Lengua, por su ejemplo y su contribución al bienestar y al progreso de la localidad desde distintos ámbitos.
En el salón de plenos
La ceremonia, celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, ha reunido al alcalde, Jorge Monferrer Daudí, a la concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, a las Reinas Falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, además de otros miembros de la corporación municipal. Numerosos vecinos han querido acompañar a las galardonadas y mostrarles su apoyo en una jornada marcada por la emoción.
Las personas y entidades homenajeadas, una a una
Fundación Le Cadó
La empresa de joyería Pérez González S.L. como propietaria de la marca de joyas Le Cadó unió sus recursos materiales y humanos hace 16 años a la iniciativa de Dña. Elvira Monferrer Daudí que, a partir de su propia vivencia como afectada por la enfermedad, decidió liderar la causa de la recaudación de fondos para la investigación del cáncer de mama creando la primera Fundación privada de España de ámbito nacional no científica y específica contra el cáncer de mama. Esta enfermedad afecta a una de cada ocho mujeres, y los avances en su investigación se aproximan cada vez al punto en que, por fin tenga un tratamiento que signifique curación. El primer edil ha destacado que “esta unión de voluntades permite llevar a cabo la constitución de la primera fundación nacional no científica explícitamente creada para la lucha contra el cáncer de mama en nuestra ciudad”
Amparo Cabedo Nicolás
Con una vocación inquebrantable, Amparo Cabedo Nicolás atesora una trayectoria de 36 años como matrona, convirtiéndose en una figura de referencia en el ámbito de la sanidad pública. Su formación académica se inició en Valencia, donde se diplomó como ATS en 1965, para posteriormente obtener la especialidad de Matrona por la Universidad de Valencia y el Hospital Clínico en 1966.
Tras sus primeros pasos en la asistencia pública domiciliaria en 1970 y su paso por la sanidad privada en Castellón, Cabedo marcó un hito en 1982 al fundar un centro de preparación al parto en su propio domicilio. Ese mismo año se incorporó al Centro de Salud de Burriana, donde desempeñó “su labor con excelencia y cercanía hasta su jubilación en 2006, dejando huella en muchísimas familias de la localidad”, ha añadido Monferrer.
Rosana y Carmen Lengua Tormos
La indumentaria tradicional valenciana tiene en Rosana y Carmen Lengua Tormos a dos de sus grandes exponentes locales. Con más de 35 años de dedicación exclusiva a la confección de trajes de fallera, las hermanas han vestido a generaciones de falleros y falleras, no solo de Burriana, sino de diversos municipios de la Comunitat Valenciana.
Conocidas cariñosamente como las Lengua, apodo que lucen con profundo orgullo, su compromiso con la tradición va más allá del taller. “Ambas forman parte activa de la Asociación de Bolilleres Mig Punt además de una vida dedicada a la confección de trajes regionales, reafirmando su papel como guardianas de los oficios artesanales y la cultura popular de nuestra tierra” ha valorado el alcalde.
Durante el acto, Monferrer ha subrayado que se trata de una cita “de celebración y, sin duda, de reivindicación”, y ha remarcado que “la igualdad donde ninguna mujer se enfrente a obstáculos por el simple hecho de serlo hay que defenderla no solo hoy, sino durante todo el año”. El primer edil ha destacado también el valor de las premiadas, a las que ha definido como “un ejemplo para todos”.
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
- Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
- Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón
- Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales