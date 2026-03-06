Burriana distingue a Fundación Le Cadó, Amparo Cabedo y Carmen y Rosana Lengua en el Dia de la Dona 2026

Fundación Le Cadó

La empresa de joyería Pérez González S.L. como propietaria de la marca de joyas Le Cadó unió sus recursos materiales y humanos hace 16 años a la iniciativa de Dña. Elvira Monferrer Daudí que, a partir de su propia vivencia como afectada por la enfermedad, decidió liderar la causa de la recaudación de fondos para la investigación del cáncer de mama creando la primera Fundación privada de España de ámbito nacional no científica y específica contra el cáncer de mama. Esta enfermedad afecta a una de cada ocho mujeres, y los avances en su investigación se aproximan cada vez al punto en que, por fin tenga un tratamiento que signifique curación. El primer edil ha destacado que “esta unión de voluntades permite llevar a cabo la constitución de la primera fundación nacional no científica explícitamente creada para la lucha contra el cáncer de mama en nuestra ciudad”

Amparo Cabedo Nicolás

Con una vocación inquebrantable, Amparo Cabedo Nicolás atesora una trayectoria de 36 años como matrona, convirtiéndose en una figura de referencia en el ámbito de la sanidad pública. Su formación académica se inició en Valencia, donde se diplomó como ATS en 1965, para posteriormente obtener la especialidad de Matrona por la Universidad de Valencia y el Hospital Clínico en 1966.

Tras sus primeros pasos en la asistencia pública domiciliaria en 1970 y su paso por la sanidad privada en Castellón, Cabedo marcó un hito en 1982 al fundar un centro de preparación al parto en su propio domicilio. Ese mismo año se incorporó al Centro de Salud de Burriana, donde desempeñó “su labor con excelencia y cercanía hasta su jubilación en 2006, dejando huella en muchísimas familias de la localidad”, ha añadido Monferrer.

Rosana y Carmen Lengua Tormos

La indumentaria tradicional valenciana tiene en Rosana y Carmen Lengua Tormos a dos de sus grandes exponentes locales. Con más de 35 años de dedicación exclusiva a la confección de trajes de fallera, las hermanas han vestido a generaciones de falleros y falleras, no solo de Burriana, sino de diversos municipios de la Comunitat Valenciana.

Conocidas cariñosamente como las Lengua, apodo que lucen con profundo orgullo, su compromiso con la tradición va más allá del taller. “Ambas forman parte activa de la Asociación de Bolilleres Mig Punt además de una vida dedicada a la confección de trajes regionales, reafirmando su papel como guardianas de los oficios artesanales y la cultura popular de nuestra tierra” ha valorado el alcalde.