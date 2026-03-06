Cientos de falleros celebran el tradicional 'Pa i Porta Faller' en Burriana
Las 19 comisiones del municipio se han reunido en una multitudinaria cena en la que la hermandad ha sido la nota común de la noche
Redacción
Este viernes 6 de marzo se ha celebrado el tradicional “Pa i Porta Faller”, donde cientos de falleros se han dado cita en la Llar Fallera de Burriana en uno de los actos más esperados previos a la llegada de la semana grande.
A tan solo una semana del inicio de la semana grande de las Fallas, las 19 comisiones del municipio se han reunido en una multitudinaria cena en la que la hermandad ha sido la nota común de la noche. La velada ha contado con las actuaciones de Jajajers y Dj Xay, quienes han amenizado la celebración y han puesto la nota musical a una de las citas más esperadas del calendario fallero.
Laura Sendra y Ana Olivas
Esta tradicional cena ha contado con la presencia de las Reinas Falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, acompañadas por sus respectivas Cortes de Honor, así como por las Damas de la Ciudad, las falleras y falleros. También han asistido los presidentes, así como miembros de las diferentes comisiones falleras y Junta Local Fallera.
Además, el acto ha contado con la presencia del alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix, y otros miembros del equipo de gobierno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
- Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
- Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón
- Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales