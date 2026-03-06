Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cientos de falleros celebran el tradicional 'Pa i Porta Faller' en Burriana

Las 19 comisiones del municipio se han reunido en una multitudinaria cena en la que la hermandad ha sido la nota común de la noche

Cientos de falleros participan en el “Pa i Porta Faller”

Cientos de falleros participan en el “Pa i Porta Faller” / Mediterráneo

Redacción

Este viernes 6 de marzo se ha celebrado el tradicional “Pa i Porta Faller”, donde cientos de falleros se han dado cita en la Llar Fallera de Burriana en uno de los actos más esperados previos a la llegada de la semana grande.

Las Reinas Falleras de Burriana, acompañadas por sus respectivas cortes de honor

Las Reinas Falleras de Burriana, acompañadas por sus respectivas cortes de honor / Mediterráneo

A tan solo una semana del inicio de la semana grande de las Fallas, las 19 comisiones del municipio se han reunido en una multitudinaria cena en la que la hermandad ha sido la nota común de la noche. La velada ha contado con las actuaciones de Jajajers y Dj Xay, quienes han amenizado la celebración y han puesto la nota musical a una de las citas más esperadas del calendario fallero.

Laura Sendra y Ana Olivas

Las Reinas Falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas

Las Reinas Falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas / Mediterráneo

Esta tradicional cena ha contado con la presencia de las Reinas Falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, acompañadas por sus respectivas Cortes de Honor, así como por las Damas de la Ciudad, las falleras y falleros. También han asistido los presidentes, así como miembros de las diferentes comisiones falleras y Junta Local Fallera.

Además, el acto ha contado con la presencia del alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix, y otros miembros del equipo de gobierno.

