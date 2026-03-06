El director general de Interior destaca el valor cultural del Museu del Bou

El director general de Interior de la Generalitat Valenciana, Vicent Huet, visitó el Museu del Bou de Burriana para conocer de primera mano este espacio dedicado a la cultura taurina. El responsable autonómico destacó el valor del proyecto impulsado por Satine como iniciativa para preservar y difundir una de las tradiciones más arraigadas de la Comunitat Valenciana.

El museo se convirtió así en escenario de una destacada visita institucional con la presencia del responsable autonómico en materia taurina. Huet aseguró a su llegada que tenía muchas ganas de conocer personalmente este espacio cultural dedicado al mundo del toro y por el que ya se han interesado destacadas figuras del toreo y diversas personalidades vinculadas al mundo taurino.

Amplio escaparate taurino

Durante su recorrido por las instalaciones, Huet pudo conocer de primera mano el amplio escaparate que el museo ofrece sobre las distintas manifestaciones y celebraciones taurinas de la Comunitat Valenciana, un espacio que recoge la riqueza, diversidad y arraigo de estas tradiciones en los municipios valencianos. Desde los bous al carrer hasta las diferentes expresiones festivas vinculadas al toro, el museo se presenta como un completo muestrario de la identidad cultural ligada a la tauromaquia.

La visita dejó una impresión muy positiva en el responsable autonómico, quien destacó el valor del Museu del Bou como referente cultural y ejemplo de unión entre tradición, cultura y tauromaquia. Huet subrayó la importancia de preservar y difundir este patrimonio, poniendo en valor el trabajo desarrollado por Satine para proyectar una de las señas de identidad más arraigadas de la Comunitat Valenciana.

Huet quedó prendado durante su reocrrido por el Museu del Bou. / Satine

Al acceder a uno de los salones de la casa y contemplar la cabeza del histórico toro Nubarrón, Huet se emocionó al recordar que él mismo estuvo presente aquel 14 de septiembre de 2019, cuando Burriana acaparó la atención de toda España con la salida de aquel mediático toro de Partido de Resina. El director general recordó que no dudó en recorrer más de 300 kilómetros para presenciar aquel momento, que forma ya parte de la historia reciente del bou al carrer.

«Fue un día histórico que, como aficionado, no me quise perder. Recuerdo que dejé el coche a más de dos kilómetros; nunca había visto algo igual. Había muchísima gente. Creo que para la fiesta taurina es un día muy señalado», aseguró.

Durante la visita, Huet animó a los responsables de Satine a recuperar en el futuro la celebración de su toro, una cita que durante años ha sido una fecha emblemática para los aficionados y un escaparate internacional del bou al carrer.

La visita contó también con la presencia de las cámaras de À Punt, del programa La Plaça, así como de distintos medios de comunicación, que recogieron imágenes y testimonios de la jornada para su posterior difusión.

Antes de marcharse, Huet quiso destacar la singularidad del espacio y el valor del proyecto impulsado en Burriana. «Voy a volver, me ha sorprendido mucho. Me apunto ya en la agenda las fiestas de Burriana para regresar al museo y poder presenciar desde aquí un día de bous al carrer, además de recorrer con calma todos los rincones de este lugar», afirmó.