La Generalitat anuncia en Montanejos un plan de casi un millón para reforzar el turismo en municipios en riesgo de despoblación

La Generalitat ha anunciado este viernes en Montanejos un plan específico dotado con cerca de un millón de euros para impulsar la oferta turística en municipios en riesgo de despoblación, en una apuesta por convertir el turismo en una palanca de actividad económica, empleo y fijación de habitantes en el interior.

El anuncio lo ha realizado el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, durante la inauguración del I Foro de Turismo Inteligente de Interior, celebrado en esta localidad del Alto Mijares y centrado en los retos y oportunidades del turismo rural en un contexto marcado por la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la inteligencia artificial.

Ventajas en ayudas para empresas turísticas

Además de ese plan específico, Camarero ha avanzado que se mantendrán ventajas en las ayudas para empresas turísticas situadas en localidades en riesgo de éxodo rural. Durante su intervención, ha reafirmado la apuesta del Consell por el turismo de interior y ha defendido que “la oferta genera demanda y la demanda genera oportunidades, empleo y vida en nuestros municipios”.

El secreatrio autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, durante su intervención. / Mediterráneo

El foro, que ha reunido a más de un centenar de expertos, investigadores, responsables institucionales y profesionales del sector, ha servido para abordar cómo los destinos rurales pueden apoyarse en la tecnología para mejorar su competitividad, diversificar su oferta y avanzar hacia modelos de gestión más eficientes y sostenibles.

En ese contexto, Camarero ha subrayado que el turismo inteligente es “imprescindible para garantizar destinos sostenibles y con futuro” y ha defendido la necesidad de abrir un espacio de reflexión para compartir experiencias y anticipar la evolución de un modelo turístico que, a su juicio, requiere innovación, sostenibilidad y visión estratégica a largo plazo.

Foto del público asistente al foro. / Mediterráneo

Más allá del anuncio económico, una de las ideas que ha atravesado la jornada ha sido que el turismo inteligente puede jugar un papel clave en la revitalización del interior. Así lo puso de relieve la investigadora Rosa Rodríguez, de la Universitat Jaume I (UJI), quien sostuvo que la digitalización debe ir acompañada de una planificación estratégica que integre territorio, patrimonio y comunidad local, y remarcó que este modelo puede ayudar a generar oportunidades económicas y combatir la despoblación.

Durante el encuentro, Camarero también puso a Montanejos como ejemplo de desarrollo turístico en el interior. Recordó que el municipio cuenta con la distinción de municipio turístico de excelencia, que tiene el 82 % de su superficie protegida y que dispone de una playa continental con bandera azul, además de una oferta alojativa en crecimiento. A su juicio, se trata de una muestra de cómo “un destino pequeño puede generar actividad económica y empleo a través del turismo”.

El alcalde, Miguel Sandalinas (i), junto al secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero. / Mediterráneo

Proyectos de turismo inteligente

En paralelo, el Ayuntamiento de Montanejos aprovechó el foro para presentar algunas de las actuaciones que está desarrollando dentro de su estrategia de modernización turística. Entre ellas destaca la Ruta de la Biodiversidad “Las Voces del Agua”, una propuesta que combina naturaleza, sostenibilidad, patrimonio y recursos digitales interactivos para acercar al visitante la historia del municipio y el valor ambiental del río Millars. "Montanejos quiere situarse en la vanguardia del turismo de interior apostando por la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, sin perder la esencia que hace único a nuestro territorio”, ha señalado el alcalde, Miguel Sandalinas.

También dieron a conocer la futura Smart Office turística, concebida como una herramienta de gestión inteligente del destino que permitirá mejorar la información al visitante, analizar datos turísticos y optimizar la planificación de la actividad.

Ambos proyectos forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Montanejos, financiado con fondos europeos Next Generation. Camarero destacó además que la localidad forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y subrayó la utilidad de instrumentos como la Smart Office para reforzar la planificación, el análisis de datos y la toma de decisiones en la gestión turística.

'TechYroom 3.0' El secretario autonómico de Turismo ha señalado la importancia de iniciativas como TechYroom 3.0, impulsado junto al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), con el que Turisme Comunitat Valenciana busca demostrar que la innovación tecnológica también puede aplicarse en el turismo rural. En esta línea, ha señalado que “muy pronto contaremos con dos 'showrooms' reales aquí, en alojamientos de Montanejos y Ayódar, en los que hemos aplicado soluciones innovadoras para demostrar su viabilidad e inspirar a nuevos emprendedores”. Camarero también ha resaltado que el turismo de interior presenta importantes fortalezas, como su menor estacionalidad y el creciente interés de los visitantes por la naturaleza y las experiencias rurales. “Los datos lo confirman: crece la visita a espacios naturales, a destinos rurales y a actividades como el senderismo. La demanda evoluciona y nosotros debemos evolucionar con ella”, ha concluido.

Ponencias

El programa del foro ha incluido además ponencias sobre inteligencia turística, innovación y tecnología aplicada al medio rural. Uno de los momentos señalados ha sido la intervención del equipo técnico de SEGITTUR, que ha explicado el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes, sustentado en cinco pilares: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

Durante esta exposición se ha puesto el acento en cómo la aplicación de este modelo permite mejorar la gestión turística a través del uso de datos, la digitalización de servicios y la monitorización de la actividad.

La jornada también ha contado con la participación del exsecretario de Turismo, Francesc Colomer, que ha ofrecido una reflexión estratégica sobre el papel del turismo de interior dentro del modelo turístico valenciano. En su intervención, puso en valor la capacidad de los destinos rurales para diferenciarse a partir de la autenticidad, el paisaje y la sostenibilidad, apoyándose al mismo tiempo en herramientas tecnológicas que refuercen su competitividad.

Asimismo, durante el encuentro se ha presentado el proyecto Provinc.IA, centrado en la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión turística y territorial. En esta sesión se han mostrado ejemplos como sistemas de análisis predictivo de flujos de visitantes, herramientas de recomendación para turistas o plataformas de apoyo a la toma de decisiones en la gestión pública.

El foro se ha completado con otras intervenciones centradas en la innovación tecnológica en alojamientos turísticos y en los edificios inteligentes, con soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética, optimizar la gestión de los establecimientos y ofrecer experiencias más personalizadas.

Con este foro y con el anuncio de nuevas líneas de impulso, Montanejos se ha convertido por un día en escaparate de una estrategia más amplia: utilizar el turismo inteligente no solo para atraer visitantes, sino también para activar la economía local, reforzar la oferta de los pequeños municipios y abrir nuevas perspectivas de futuro en las zonas amenazadas por la despoblación.