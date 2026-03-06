Frente común en Onda para exigir un plan de emergencia para la cerámica y la cogeneración

Onda ha aprobado este viernes en pleno una declaración institucional para exigir a las administraciones competentes la puesta en marcha de un plan de emergencia en defensa del sector cerámico y de la cogeneración, una tecnología clave para la competitividad de la industria. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo unánime de los grupos municipales, trasladando una posición firme y conjunta del municipio en apoyo a uno de los principales motores económicos de la provincia.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha subrayado la importancia de que las instituciones se posicionen con claridad ante los desafíos que afronta el sector: “Onda vuelve a alzar la voz para defender a nuestro principal motor económico. Hablamos del sustento de miles de familias y de una industria que ha llevado el nombre de nuestra tierra a todo el mundo”. En este sentido, ha añadido que “cuando el futuro de nuestra industria está en juego, las administraciones debemos actuar con responsabilidad y unidad para reclamar soluciones reales”.

La defensa de la moción ha corrido a cargo de la concejala de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, María Prades, quien ha destacado la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad y competitividad del clúster cerámico. “La cogeneración es un pilar esencial para la industria cerámica y para sectores intensivos en calor que, a día de hoy, no cuentan con alternativas técnicas ni económicas viables mediante la electrificación”, ha señalado. Asimismo, ha advertido de que “la incertidumbre regulatoria y el incremento de los costes energéticos están generando una situación que requiere una respuesta clara y coordinada de todas las administraciones”.

Defensa de la cogeneración y la competitividad industrial

A través de esta declaración institucional, el Ayuntamiento de Onda insta al Gobierno de España, a la Generalitat y a las instituciones europeas a adoptar medidas urgentes que permitan garantizar el futuro del sector. Entre ellas, se plantea la convocatoria inmediata de subastas de potencia de cogeneración, la modificación de los mecanismos de retribución para cubrir los costes reales o la extensión temporal de la vida útil de determinadas instalaciones mientras se resuelven los nuevos marcos regulatorios.

Asimismo, el texto recoge la necesidad de impulsar instrumentos de apoyo para la transformación energética del sector, facilitar la hibridación de la cogeneración con tecnologías renovables y avanzar en una descarbonización realista que tenga en cuenta las particularidades de los procesos industriales intensivos en calor.

La declaración también aborda la situación del comercio internacional y alerta de los riesgos que podría suponer para la industria europea la apertura de mercados sin garantías de reciprocidad. En este sentido, se plantea defender la exclusión del sector cerámico del acuerdo comercial entre la Unión Europea e India, así como preservar las medidas arancelarias vigentes frente a posibles prácticas de competencia desleal.

Otros asuntos del pleno

Durante la sesión plenaria también se han abordado distintos asuntos de carácter económico y administrativo incluidos en el orden del día. El pleno ha aprobado además una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Onda con la igualdad de oportunidades y con la defensa de los derechos de las mujeres. El texto pone en valor el papel de las administraciones locales en la promoción de políticas de igualdad y la necesidad de seguir avanzando en ámbitos como el empleo, la conciliación, la corresponsabilidad o la participación en la vida pública.

En el ámbito económico, destaca la modificación de créditos mediante suplementos y créditos extraordinarios, así como la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, instrumentos que permiten ajustar el presupuesto municipal y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

La sesión también ha servido para dar cuenta de distintos informes económicos y financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2025, entre ellos la ejecución presupuestaria, la liquidación del presupuesto municipal y el periodo medio de pago a proveedores.