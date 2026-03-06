Horas sin cohetes en las fallas de la Vall d'Uixó para que los perros paseen sin miedo

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y la Junta Local Fallera han presentado la campaña Unas Fallas para todos, una iniciativa para disfrutar de las fiestas con hermandad y compatibilizar el derecho a descansar con el de divertirse.

En este sentido, el consistorio se ha sumado a la campaña impulsada por el Colegio de Veterinarios de València, a la que ya se han adherido otros municipios falleros, con el objetivo de “respetar a nuestras mascotas y también el descanso vecinal”, tal y como ha explicado el concejal de Bienestar Animal, Jorge García.

Los ediles Ximo Zorrilla y Jorge García, y el vicesecretario de la Junta Local Fallera, Fran Daniel, muestran los pañuelos fluorescentes para las mascotas. / Mediterráneo

Así, se han establecido varias franjas horarias sin petardos para que los animales puedan salir a pasear con tranquilidad y para que el vecindario pueda descansar: de 9.00 a 11.00, de 15.00 a 17.00 y en horario nocturno a partir de las 22.00 horas.

Mayor visibilidad

Además, el Ayuntamiento repartirá pañuelos fluorescentes para perros de manera gratuita a partir del lunes 9 de marzo, en horario de 8.30 a 14.00 horas, en la Concejalía de Sanidad (avenida Jaume I, 15). Estos pañuelos permiten que las mascotas sean más visibles cuando salen a la calle y facilitan que las personas que están tirando petardos puedan parar un momento para respetar su paseo.

Imagen del cartel informativo sobre el respeto a las mascotas durante las fiestas de la Fallas en la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

El concejal de Fiestas y Fallas, Ximo Zorrilla, ha señalado que “especialmente los perros sufren mucho por el ruido de la pirotecnia, y entendemos esta situación”. Por eso, ha destacado que “en diálogo con la Junta Local Fallera hemos acordado promover unos horarios sin petardos para que los animales puedan pasear seguros y sin miedo, así como para que los vecinos y vecinas puedan descansar”.

Nueva línea de trabajo

Desde la Junta Local Fallera, su vicesecretario Fran Daniel ha remarcado que estas medidas forman parte de la línea de trabajo de la nueva junta directiva para “compatibilizar el derecho al descanso de personas y animales con el derecho a la fiesta”. En este sentido, ha señalado que “no se trata de prohibir nada, sino de hacer pedagogía, establecer unos horarios recomendados y explicar por qué se hace”.

El concejal de Fiestas ha hecho público el agradecimiento a la Junta Local Fallera, a las nueve comisiones falleras y a toda la ciudadanía que contribuye con su comportamiento a hacer posibles unas fiestas más respetuosas.

Por otra parte, el Ayuntamiento también regula los horarios de las verbenas y fiestas con música. Los días 13, 14 y 18 de marzo se permitirá música hasta las 3.30 horas de la madrugada, mientras que el resto de días el límite será la 1.00 de la madrugada. Por último, la Policía Local está ultimando el dispositivo especial de Fallas para velar por la seguridad y la convivencia durante toda la semana festiva.