Muere a los 97 años el pintor burrianense Manuel Martí Fandos

Este viernes ha fallecido en Burriana el pintor Manuel José Martí Fandos a los 97 años, poco antes de cumplir los 98 en escasos días.

Nació el día de San José en 1928, año en el que su padre y unos amigos crearon la primera falla de Burriana. Tras perderlo todo en la Guerra Civil, su familia se trasladaría a Barcelona cuando Fandos apenas contaba con 14 años. Allí recibió una formación artística clásica a través de la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant Jordi.

Esquela de Manuel José Martí Fandos / Mediterráneo

Influencia de París en su trayectoria

Ya en los años 60 se trasladó a París, formándose en l’École des Beaux Arts. Se instalará allí durante una década, conociendo nuevas corrientes más contemporáneas como la abstracción lírica, con la que continuaría durante toda su carrera artística o el recién estrenado Informalismo. París significó un importante hito en su trayectoria, codeándose además con personajes ilustres de la época como Samuel Beckett y su esposa Suzanne o el actor Jean Martin, quienes no dudaron en ayudarle y promocionarle durante aquellos difíciles años.

Durante la siguiente etapa de su vida, Fandos buscó la calma en aquella paradisíaca Ibiza anterior a la llegada del turismo masivo y de los hippies, donde perfeccionó el arte de pintar del natural, una habilidad que siempre ha preferido. En aquel pequeño paraíso vivió Fandos otros diez años (1967-1977). Luego volvió de nuevo a Barcelona para compaginar su vertiente artística como docente, hasta su jubilación.

Creó en Burriana la Fundación Fandos, fomentando la cultura con numerosas exposiciones y actos culturales. Ya con 90 años, regresó definitivamente a su Burriana natal, desde donde trabajó cada día con gran entusiasmo, pintando en su casa modernista de la calle Barranquet (llamada casualmente Casa Fandos) hasta el anterior día de su fallecimiento.

Retrato de Manolo Martí Fandos en la playa de Malvarrosa, en 2015. / Mediterráneo

Exposiciones

A lo largo de su larguísima trayectoria artística Fandos practicó el paisaje y la pintura figurativa del natural, la ilustración (destacando su serie sobre El Quijote) y la pintura abstracta. Incontables exposiciones mostraros sus obras en París (Galerías Mouftard, Galattée, Lagarde…), Barcelona (Beaskoa, Tuset, Art 5), Ibiza (Salas Gráfica, Vallribera, Xarc, Skyros…), Suiza y Madrid, mientras que en nuestra provincia destacan en los últimos años de su trayectoria, la Mercé de Burriana, Las Aulas de Castellón, la Fundació Caixa Rural Vila-Real o la Sala María Sorolla, de la Playa de Moncófar.

Además de haber vendido innumerables dibujos y pinturas por toda Europa, podemos encontrar muestras de su obra en el Museo de Arte Moderno de París, en el Museo de Arte Moderno de Vilafamés, en el Palacio de Vivel de Vall d´Uixó o en el Museo de Bellas Artes de Castellón, entre otros.