La nueva propuesta para las fiestas de agosto de Morella se impone en la consulta popular pese a la baja participación

La nueva propuesta para modificar la estructura de las fiestas de agosto de Morella se ha impuesto en la consulta popular convocada por el Ayuntamiento, aunque el proceso ha estado marcado por una baja participación vecinal.

En total, han contabilizado 428 votos, de los cuales 261 han respaldado la nueva propuesta, mientras que 167 han optado por mantener el modelo tradicional. El proceso combinó votación telemática y presencial.

En la urna física se registraron 66 votos para la propuesta nueva y 86 para la antigua, además de 3 votos nulos y 3 en blanco.

Por su parte, la votación online fue más numerosa y resultó decisiva en el resultado final, con 195 apoyos a la nueva propuesta frente a 81 para la tradicional. La participación ha sido del 19,36%.

Puerta abierta a nuevas reuniones

El concejal de Fiestas y teniente de alcalde, Javier Amela (Independents), celebra el resultado y destacó que “el proceso no se cierra con la consulta y que ahora se abre una nueva fase de diálogo con los colectivos implicados en la organización de las celebraciones”. En este sentido, Amela remarca que el Ayuntamiento mantiene la puerta abierta a nuevas reuniones con las entidades tras la votación.

Según señala el edil, “si existe un acuerdo amplio entre las entidades, estudiaremos opciones y propuestas de nuevas actividades, cambio de horarios o de actividades”, insistiendo en que el objetivo final es mejorar la organización y lograr el mayor consenso posible en torno a la estructura de las fiestas.

Críticas durante el proceso

La consulta no ha estado exenta de polémica. Durante el proceso, la asociación empresarial Asetmico ya criticó la iniciativa y cuestionó el planteamiento de la votación. Desde el colectivo esperan ahora que, una vez finalizada la consulta, el Ayuntamiento escuche las demandas del tejido empresarial y tenga en cuenta sus planteamientos en el diseño definitivo del programa festivo de agosto.

Con el cierre de la votación, el consistorio inicia ahora una nueva etapa de diálogo con las entidades para perfilar los detalles de las próximas fiestas.

Reacciones políticas

Tras conocerse los resultados de la consulta, también han llegado las primeras valoraciones desde la oposición. El portavoz del Partido Popular en Morella, Jesús Ortí, ha señalado que “el pueblo ha hablado y es soberano. Ahora no podemos ir contra lo que la gente quiere”. Ortí ha añadido que “la juventud morellana hace tiempo que pedía un cambio y ahora es nuestra responsabilidad hacerlo realidad”. En este sentido, el portavoz popular ha considerado que el siguiente paso debe centrarse en el diálogo con todos los colectivos implicados. “Es tiempo de seguir trabajando y de hacer reuniones donde estemos todos los agentes implicados representados y que todas las asociaciones puedan expresarse y ser escuchadas”, ha afirmado.

Por su parte, el PSPV ha señalado la baja participación y la falta de consenso entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo local. “Toda participación es positiva y la mayoría de las personas que han participado en la consulta se han posicionado a favor del cambio”. Con todo desde el PSPV señalan “con una participación baja del 19% y teniendo en cuenta que el apoyo supone alrededor del 10% del censo, es más necesario que nunca abrir un espacio de diálogo real, de mejora y de trabajo conjunto”.

Las críticas sobre el proceso apuntan a “la falta de información para una parte importante de la ciudadanía y, sobre todo, el hecho de que no se plantearan propuestas que generaran un mayor consenso, tanto en la nueva estructura como en las fechas”. Y sobre los pasos a seguir a partir de ahora, los socialistas esperan “avanzar hacia el máximo consenso posible entre toda la ciudadanía, escuchando a asociaciones, colectivos y vecinos y vecinas, para que las fiestas de Morella sigan siendo un elemento de cohesión, convivencia y orgullo compartido por todo el pueblo.”

Con todo, asociaciones y partidos políticos ya esperan el próximo paso del consistorio para esclarecer la nueva estructura festiva del próximo mes de agosto.