Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina

La Generalitat ha dado luz verde ambiental al plan especial que permitirá habilitar un aparcamiento a las afueras de El Ballestar, una pedanía de la Pobla de Benifassà, con el objetivo de reducir la presencia de vehículos en su núcleo histórico y favorecer los desplazamientos a pie.

La iniciativa, que ha recibido el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo y Paisaje tras salir publicada este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat, parte de una idea clara: dejar los coches fuera para preservar el carácter tradicional del pueblo. El Ballestar es un pequeño núcleo histórico situado en la cima de una colina, con calles estrechas y un importante valor patrimonial, lo que hace conveniente limitar el tráfico rodado en su interior.

Para ello, el plan contempla recalificar una parcela situada junto al casco urbano para reservarla como suelo dotacional destinado a aparcamiento y servicios municipales. En total, el ámbito abarca unos 1.763 metros cuadrados, de los que 1.651 m² se destinarán a estacionamiento de vehículos y 82 m² a equipamientos e infraestructuras de servicio urbano.

El Ballestar fue construido sobre un cerro en la Pobla de Benifassà. / Mediterráneo

Estimular el recorrido a pie

El objetivo es que vecinos y visitantes puedan estacionar a la entrada del pueblo y continuar el recorrido caminando, lo que permitirá mejorar la accesibilidad al núcleo sin alterar su estructura urbana tradicional. La medida busca además favorecer una movilidad más sostenible y ordenar el acceso al municipio.

En realidad, el espacio ya se utiliza como zona de estacionamiento desde hace varios años. Las obras de acondicionamiento se realizaron entre 2018 y 2019, por lo que el plan especial sirve principalmente para adaptar el planeamiento urbanístico a un uso que ya existe y regularizarlo como dotación pública.

La zona se encuentra además en un entorno de alto valor ambiental, dentro de la zona de influencia del parque natural de la Tinença de Benifassà y de espacios protegidos de la Red Natura 2000, por lo que el proyecto ha sido sometido a evaluación ambiental.

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat ha concluido que la actuación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan determinadas condiciones, entre ellas medidas de integración paisajística, plantación de vegetación y la instalación de iluminación cálida para evitar contaminación lumínica.

El informe ambiental publicado ahora en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana permitirá continuar la tramitación del plan especial. No obstante, la resolución establece que el documento perderá su vigencia si el plan no se aprueba definitivamente en un plazo máximo de cuatro años.

Con esta actuación, el municipio busca compatibilizar la llegada de visitantes con la protección del carácter histórico y paisajístico de uno de los núcleos más singulares del interior de Castellón.