Una sentencia reconoce a una policía de Vinaròs un derecho que el Ayuntamiento le negó

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha informado de una reciente sentencia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Castellón (plaza número 1) que reconoce el derecho de una agente de la Policía Local de Vinaròs a la consolidación del grado personal correspondiente al nivel 21 del complemento de destino.

Según explica el sindicato en un comunicado, la resolución judicial estima la reclamación presentada por la agente tras solicitar el reconocimiento de dicho grado en función de los años de servicio desempeñados.

No obstante, el SPPLB señala que la sentencia todavía no es firme, ya que el Ayuntamiento ha presentado recurso contra la misma. A pesar de ello, la organización sindical ha querido felicitar tanto a la agente afectada como a sus servicios jurídicos por el trabajo realizado durante el procedimiento.

Desde el sindicato destacan que el fallo judicial desmonta los argumentos que habían sido utilizados por el consistorio para negar el reconocimiento del grado solicitado. Asimismo, subrayan que la resolución reafirma que los años de servicio continuado permiten consolidar grado personal, tal y como recoge el ordenamiento jurídico.

El SPPLB recuerda que, en este caso, desde el Ayuntamiento de Vinaròs se emitió un informe técnico en el que se consideraba que la solicitud de la agente no podía prosperar. Sin embargo, durante el proceso se aportó jurisprudencia que respaldaría el derecho de la recurrente a obtener el reconocimiento solicitado.

Finalmente, el sindicato lamenta que situaciones como esta tengan que resolverse en los tribunales y asegura que no es la primera vez que se judicializan casos relacionados con la aplicación de la normativa de función pública. Según el SPPLB, esta circunstancia evidencia, en ocasiones, una falta de voluntad por parte de algunos ayuntamientos para aplicar correctamente la legislación y la jurisprudencia existente.