Gastronomía
Vinaròs convierte la naranja, el limón y la mandarina en estrellas de su cocina
Las II Jornadas de la Cocina de los Cítricos tendrán lugar del 9 al 29 de marzo en siete restaurantes de la ciudad
Vinaròs reafirma su apuesta por el producto local y la innovación gastronómica con la celebración de las II Jornadas de la Cocina de los Cítricos, una iniciativa que busca convertir a la naranja, la mandarina, el limón y el pomelo en protagonistas de la cocina local.
La presentación oficial de las jornadas se ha celebrado este viernes en la biblioteca pública, donde se ha destacado que Vinaròs no solo es mar, sino también tierra. Con esta segunda edición, pretenden seguir poniendo en valor los productos agrícolas del territorio y su potencial culinario.
Las jornadas se desarrollarán del 9 al 29 de marzo y contarán con la participación de siete establecimientos de la ciudad: Rafael lo Cristalero, La Puerta Azul, Bergantín, La Isla, La Cullera, El Poal y el Restaurant Teruel.
Promocionar el producto de kilómetro cero
El objetivo de la iniciativa es promocionar el producto de kilómetro cero, impulsar el sector de la restauración, fomentar el turismo gastronómico y apoyar al sector agrícola local. Así lo han explicado durante la presentación la concejala de Turismo, Mercedes García y la gerente del restaurante La Puerta Azul, Sònia Villena.
Durante estas jornadas, los chefs tendrán la oportunidad de experimentar con los cítricos en elaboraciones que van mucho más allá de los postres. Su versatilidad permite incorporarlos en ensaladas, arroces o salsas como aliolis y mayonesas, además de explorar variedades más exóticas que ya se cultivan en la comarca.
A pesar de tratarse de una iniciativa relativamente reciente, la organización destaca la buena acogida que tuvo la primera edición. Desde la concejalía señalan que el feedback de los turistas, especialmente procedentes de Aragón y Cataluña, ha sido muy positivo, ya que valoran la combinación entre los productos del mar y los de la tierra.
Una "carrera de fondo"
Tal y como se ha señalado durante la rueda de prensa, estas jornadas se plantean como una “carrera de fondo” con el objetivo de consolidarse junto a citas gastronómicas ya tradicionales de la ciudad, como las dedicadas al langostino o la galera.
Además, como incentivo adicional, todas las personas que disfruten de los menús gastronómicos podrán escanear un código QR para participar en el sorteo de dos comidas o cenas en los restaurantes participantes.
Con esta propuesta, Vinaròs invita tanto a vecinos como a visitantes a descubrir una cocina fresca, creativa y profundamente vinculada a su territorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
- Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón
- Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales
- Premio por transformar un edificio industrial de 1910 de Castellón en una moderna biblioteca