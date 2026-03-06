Vinaròs convierte la naranja, el limón y la mandarina en estrellas de su cocina

Vinaròs reafirma su apuesta por el producto local y la innovación gastronómica con la celebración de las II Jornadas de la Cocina de los Cítricos, una iniciativa que busca convertir a la naranja, la mandarina, el limón y el pomelo en protagonistas de la cocina local.

La presentación oficial de las jornadas se ha celebrado este viernes en la biblioteca pública, donde se ha destacado que Vinaròs no solo es mar, sino también tierra. Con esta segunda edición, pretenden seguir poniendo en valor los productos agrícolas del territorio y su potencial culinario.

Las jornadas se desarrollarán del 9 al 29 de marzo y contarán con la participación de siete establecimientos de la ciudad: Rafael lo Cristalero, La Puerta Azul, Bergantín, La Isla, La Cullera, El Poal y el Restaurant Teruel.

Foto de la rueda de prensa de presentación de las jornadas. / Javier Flores

Promocionar el producto de kilómetro cero

El objetivo de la iniciativa es promocionar el producto de kilómetro cero, impulsar el sector de la restauración, fomentar el turismo gastronómico y apoyar al sector agrícola local. Así lo han explicado durante la presentación la concejala de Turismo, Mercedes García y la gerente del restaurante La Puerta Azul, Sònia Villena.

Durante estas jornadas, los chefs tendrán la oportunidad de experimentar con los cítricos en elaboraciones que van mucho más allá de los postres. Su versatilidad permite incorporarlos en ensaladas, arroces o salsas como aliolis y mayonesas, además de explorar variedades más exóticas que ya se cultivan en la comarca.

A pesar de tratarse de una iniciativa relativamente reciente, la organización destaca la buena acogida que tuvo la primera edición. Desde la concejalía señalan que el feedback de los turistas, especialmente procedentes de Aragón y Cataluña, ha sido muy positivo, ya que valoran la combinación entre los productos del mar y los de la tierra.

Una "carrera de fondo"

Tal y como se ha señalado durante la rueda de prensa, estas jornadas se plantean como una “carrera de fondo” con el objetivo de consolidarse junto a citas gastronómicas ya tradicionales de la ciudad, como las dedicadas al langostino o la galera.

Además, como incentivo adicional, todas las personas que disfruten de los menús gastronómicos podrán escanear un código QR para participar en el sorteo de dos comidas o cenas en los restaurantes participantes.

Con esta propuesta, Vinaròs invita tanto a vecinos como a visitantes a descubrir una cocina fresca, creativa y profundamente vinculada a su territorio.