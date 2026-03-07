Burriana activa el reloj de Sant Gregori y adjudica la gestión directa del macroproyecto urbanístico

El Ayuntamiento de Burriana ha dado un paso clave para desbloquear definitivamente Sant Gregori, el macroproyecto urbanístico llamado a transformar la fachada marítima de la ciudad.

El consistorio ha propuesto adjudicar a la empresa Comaypa el contrato de asistencia técnica y jurídica que permitirá impulsar la gestión directa del PAI y reactivar un desarrollo de más de 2,5 millones de metros cuadrados que lleva décadas marcado por litigios y paralizaciones.

La adjudicación, que está prevista que se ratifique la próxima semana en Junta de Gobierno, permitirá avanzar en la finalización de las obras y en la tramitación administrativa necesaria para hacer viable el sector. El contrato se ha adjudicado por un montante de 1.173.000 euros y contará con financiación repartida entre los ejercicios presupuestarios de 2026 y 2027.

El Ayuntamiento licitó este servicio a finales de noviembre del pasado año con una inversión prevista de 1,4 millones de euros después de que una convocatoria anterior quedara desierta. En esta ocasión se han presentado tres empresas y, tras la apertura de sobres realizada esta misma semana, los técnicos municipales y expertos en urbanismo han evaluado las propuestas antes de formular la propuesta de adjudicación.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha señalado que con esta propuesta de adjudicación "ponemos el reloj en marcha de nuevo para hacer realidad un proyecto indispensable para el desarrollo turístico de Burriana y la necesaria transformación de la fachada marítima de nuestra ciudad".

La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 19 meses para elaborar toda la documentación técnica y jurídica necesaria, además de prestar asesoramiento continuo durante la tramitación del plan. Entre sus funciones se incluye la modificación del plan parcial, el desarrollo del programa de actuaciones integradas mediante gestión directa y la redacción de los proyectos de urbanización y reparcelación del sector.

Las fechas clave del PAI Sant Gregori de Burriana: su evolución en los últimos 20 años

Más acciones

El contrato también contempla la asistencia técnica y jurídica para el proyecto de expropiaciones que permitirá dotar de accesos a la futura urbanización y completar el anillo exterior entre el camí la Cossa y la CV-18, un vial considerado clave para descongestionar el tráfico en esta zona.

Entre los trabajos previstos figuran la revisión del planeamiento, la actualización del proyecto de urbanización conforme a la normativa vigente y la tramitación de permisos ante administraciones y empresas suministradoras. Asimismo, se abordarán actuaciones como la recuperación del frente marítimo, la construcción de una pasarela sobre el río seco, un tanque de tormentas en la desembocadura del canal de drenaje o la integración ambiental del entorno.

El PAI Sant Gregori, paralizado tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que devolvió el procedimiento a la situación de 2016, ha sido durante años uno de los grandes retos urbanísticos del municipio. Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha logrado recuperar 9,5 millones de euros de los avales y formalizar la liquidación con el anterior agente urbanizador.