Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa

Salvo por las fiestas patronales de Sant Sebastià (enero), la Vilavella concentra su calendario de festejos populares en los meses de verano, siendo agosto el más intenso, al sucederse las programaciones de dos comisiones que son seña de identidad en el municipio, las de Sant Roc y Sant Xotxim.

En el pueblo es de todos conocido que existe cierta rivalidad entre ambas comisiones, nada que no se repita en otras localidades, pero lo que ha sucedido los últimos meses y que ha generado un evidente malestar en una de las dos, no tiene que ver exactamente con ese pique, sino con una decisión tomada por el Ayuntamiento, supuestamente, y según ha defendido la alcaldesa, Anna Carratalá (PP), para responder al «interés general del municipio».

En la comisión de Sant Roc disienten y así lo han venido denunciando públicamente desde finales del año pasado.

Para entender lo que ha pasado hay que conocer las particularidades de la población por lo que a las fiestas respecta. Cada verano se celebran cuatro fiestas organizadas por comisiones: las de Sants de la Pedra (julio), las mencionadas de Sant Roc y Sant Xotxim (agosto), y las de Cova Santa (septiembre).

Como ha demostrado la comisión de Sant Roc con la aportación de sus programas de actos, la costumbre de los últimos cuatro años era que sus celebraciones se desarrollaran entre los días 10 y 19 de agosto. Explican que las fiestas de Sant Xotxim «suben y bajan en el calendario dependiendo de cómo caigan los fines de semana».

El presidente de Sant Roc relata que «nosotros solemos ponernos a organizar el programa sobre el mes de octubre, para poder hacer las contrataciones con tiempo y ya entonces solicitamos una reunión con la alcaldesa para cerrar las fechas, pero fue imposible». Asegura que no les dio cita.

Su sorpresa llegó en diciembre, cuando recibieron un decreto de alcaldía en el que se les informaba de que en el 2026 las fechas que tenían aprobadas eran del 9 al 18 de agosto, y para el 2027, del 10 al 19 de agosto. Sant Xotxim este año celebrará sus fiestas del 20 al 29 de agosto, y el año que viene, del 21 al 30.

La alcaldesa afirma que «el Ayuntamiento se reunió y escuchó las propuestas de todas las asociaciones festivas locales en diferentes reuniones» pero «ante la falta de consenso en las fechas, nuestra obligación era aplicar un criterio objetivo, igual para todos y pensando en el interés general del municipio».

Desde Sant Roc niegan esa intención de diálogo, porque cuando recibieron el decreto el día 1 de diciembre, no se habían reunido todavía con los responsables municipales. Sí que lo hicieron con posterioridad. De hecho, tras conocer el cambio de fechas, el 12 de diciembre solicitaron por escrito «una reunión urgente».

En esa solicitud ya manifestaron «el impacto y la relevancia» de la resolución de alcaldía, comunicaron que estaban «en desacuerdo» e indicaron que «consideramos imprescindible poder tratarlo directamente con el equipo de gobierno, aclarar sus implicaciones y encontrar soluciones efectivas». No obtuvieron respuesta.

El 22 de diciembre, la comisión de Sant Roc presentó un recurso de reposición contra el decreto de cambio de fechas. Apelaron a la Ley 7/1985 para, entre otros argumentos, recordar al gobierno local que la norma «no ampara el ejercicio discrecional o arbitrario de la potestad de coordinación, ni habilita a la alcaldía para adoptar decisiones selectivas desvinculadas del interés general», dado que se está afectando «a una celebración vecinal, sin causa objetiva».

Imagen de archivo de una exhibición taurina en las fiestas de Sant Roc del 2025 en la Vilavella. / J. J. DIAGO

El 28 de diciembre recibieron respuesta. Les convocaban a una reunión el 8 de enero, que después supendieron para reubicarla el 16 de enero, aseguran desde la comisión. Indican que en ese encuentro, explicaron a la alcaldesa que ya tenían una orquesta contratada para el día 18 de agosto y toros comprometidos para el día 19, por lo que el cambio supondría un trastorno importante. Según dicen, «de palabra», la alcaldesa cambió el criterio y les dijo «que no suspendiéramos la orquesta y que podíamos comprar los toros para el día 19». A su vez, afirman que se comprometió a «notificar por escrito los cambios después de Sant Sebastià».

El 18 de febrero reciben otro decreto. Ante su asombro, según afirman, se mantienen las fechas cambiadas para el 2026. Esa es la razón por la que la comisión de Sant Roc ha querido denunciar públicamente la situación.

Argumentos de la alcaldesa

La alcaldesa tiene argumentos para defender su posición. Afirma que «el Ayuntamiento fijó el calendario festivo aplicando los mismos criterios generales para todos los barrios y calles, teniendo en cuenta la coordinación de los servicios municipales y la necesidad de garantizar un intervalo mínimo entre celebraciones, por motivos de organización y seguridad».

Defiende que «todos los barrios tendrán diez días completos de fiestas, tal y como es habitual» y que se mantiene «un día completo de separación entre unas fiestas y otras, especialmente necesario porque existen zonas limítrofes entre barrios y porque deben coordinarse servicios municipales, seguridad y logística».

Carratalá asegura que «se ha adoptado una solución equilibrada, estableciendo una alternancia de fechas entre 2026 y 2027, de manera que cada barrio pueda disgrutar en uno de los dos años de las fechas elegidas, siempre respetando un día de separación entre celebraciones». Y concluye defendiendo que «no puede haber excepciones para unos sí y otros no. Nuestra obligación es garantizar igualdad de trato para todos los vecinos».

La comisión de Sant Roc niega que esos argumentos justifiquen una decisión que califican de «arbitraria» y que, desde su punto de vista, solo les perjudica a ellos, ya que Sant Xotxim suele mover sus fechas para poder tener dos fines de semana completos en su programa, además de que «tuvieron la información del cambio antes de que se publicara el decreto». Esa es la razón por la que niegan que se haya actuado con criterios de igualdad, porque en ningún caso se les consultó la intención de aplicar el cambio hasta que ya se hizo oficial.

Recuerdan que son las comisiones las que asumen las responsabilidades de organización y logística de sus respectivas fiestas y que se podría compartir el día 19 entre las dos comisiones, con el «compromiso de colaboración» para facilitar la coordinación entre ambas. Unos acabarían a primera hora de la tarde, exponen, y los otros no celebran la típica entrada hasta la madrugada. Y así se acordó «de palabra», insisten, en una reunión a la que asistieron otros miembros del equipo de gobierno, «que son testigos de lo que se habló».

Sobre la normalidad con la que debería poder compartirse ese último día de celebración para realmente alcanzar un consenso y contentar a todos, explican que ambas comisiones celebraron recientemente el Mig Any Fester el mismo día, «con la autorización municipal, y no hubo ningún problema».

El festivo es un tema muy delicado, especialmente en esta localidad, por lo que lo que podría parecer una modificación insustancial para ojos ajenos, no lo es para los afectados. Desde Sant Roc defienden que sus discrepancias son con la decisión «arbitraria» de la alcaldía, y no con el resto de comisiones festivas.