Fallece Pepito Tárrega, Hijo Predilecto de Benicàssim y vecino ejemplar

El recuerdo de Pepito Tárrega queda ya para siempre en la memoria de Benicàssim. José Tárrega Socarrades ha fallecido a los 96 años tras toda una vida dedicada al pueblo y a sus tradiciones.

Durante décadas fue una figura muy presente en la organización de numerosos actos culturales, festivos y religiosos del municipio, colaborando siempre de forma totalmente altruista con el ayuntamiento, la parroquia, asociaciones y entidades locales. Preparar escenarios, montar decorados, ayudar en procesiones o encargarse de los detalles de muchas celebraciones formaba parte de su día a día.

Su implicación con la vida local fue tal que muchos vecinos pensaban incluso que trabajaba para el Ayuntamiento, cuando en realidad toda su dedicación era voluntaria y nacía únicamente de su amor por Benicàssim.

Un reconocimiento unánime del pueblo

Esa trayectoria llevó al Ayuntamiento de Benicàssim a reconocer su labor hace alrededor de 25 años con el nombramiento de Hijo Predilecto de la ciudad, aprobado por unanimidad por toda la corporación municipal.

Entre sus numerosas aportaciones destaca su implicación durante más de 40 años en el Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega, además de su colaboración en el Festival de Habaneras, el montaje del belén municipal y la preparación de numerosos actos culturales y festivos.

José Tárrega a la salida de la iglesia, siempre muy vinculado a la parroquia. / MEDITERRÁNEO

También participó activamente en celebraciones religiosas, ayudando durante décadas en la organización de procesiones como las de Semana Santa o Corpus Christi, en la decoración de calles y en la preparación de la iglesia para distintas celebraciones.

“He trabajado siempre para mi pueblo, y hasta que pueda”, afirmaba él mismo en una entrevista publicada hace años, una frase que resume bien el espíritu con el que participó durante toda su vida en la vida social del municipio.

Una vida ligada al trato con la gente

Nacido en Benicàssim, inició su trayectoria laboral muy joven en el pequeño comercio familiar, un colmado situado en la calle Santo Tomás. Posteriormente trabajó durante años en el hotel Tramontana, donde ejerció como recepcionista, y más tarde en la librería Ares de Castellón, donde continuó como dependiente hasta su jubilación.

Homenaje que recibió de la alcaldesa, Susana Marqués, el edil y la reina de las fiestas. / MEDITERRÁNEO

Su vinculación con el municipio quedó también reflejada en un gesto simbólico cuando, tras ser nombrado Hijo Predilecto, donó al pueblo una escultura con forma de margalló, obra del escultor Melchor Zapata, situada detrás de la fuente del Señor como muestra de agradecimiento a Benicàssim.

Un deseo ligado a la banda de música

La relación de Pepito Tárrega con la Unión Musical Santa Cecilia de Benicàssim fue también muy estrecha durante toda su vida. En 1998, con motivo de un homenaje impulsado por vecinos del municipio, quedó recogido por escrito el deseo que él mismo había expresado en varias ocasiones: que la banda de música de su pueblo lo acompañara el día de su despedida.

El documento señalaba literalmente que “lo que más agradecería en esta vida es que la banda de música de mi pueblo me tocara en mi soterrar”, un compromiso que la entidad aceptó entonces.

El cariño de todo un pueblo

Pepito Tárrega deja sobrinos y otros familiares, además del cariño de tantos vecinos que lo llamaban cariñosamente el tío Pepito, reflejo del afecto que despertaba entre varias generaciones del municipio.

En los últimos dos años vivió en la residencia Oasis, pero ello no le impidió seguir muy unido a las tradiciones. El pasado mes de febrero recibió el pañuelo de la romería de Santa Águeda y unas coquetas de Sant Antoni, dos pequeños gestos del pueblo que lo arroparon también en sus últimos días.

José Tárrega Socarrades en los últimos meses en la residencia Oasis. / MEDITERRÁNEO

El velatorio tendrá lugar este domingo, en el tanatorio de Benicàssim, de 10.00 a 20.00 horas, mientras que el funeral se celebrará el lunes a las 12.00, en la iglesia de Santo Tomás de Villanueva.

Con su fallecimiento, Benicàssim recuerda a una de esas personas discretas que, sin ocupar cargos ni buscar protagonismo, ayudaron durante décadas a sostener muchas de las celebraciones y tradiciones del municipio. Un vecino que muchos seguirán recordando, sencillamente, como el tío Pepito.