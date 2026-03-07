Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias

Una de las consecuencias más llamativas del temporal de lluvias que lleva varios días afectando a la provincia de Castellón tuvo lugar este viernes, cuando un vehículo quedó atrapado por la acción del agua en un municipio del norte.

Imagen del vehículo atrapado en la rambla de Cervera. / Alba Boix

Los hechos ocurrieron en concreto en el término municipal de Benicarló, donde la rambla de Cervera cruza la antigua carretera N-340. Al parecer un vehículo trató de atravesar la rambla a última hora del viernes, pero el nivel del agua ya había subido de manera importante, por lo que el coche acabó atrapado en mitad del lecho del río.

Sin daños personales

Por fortuna parece ser que la situación se saldó sin daños personales, y el conductor del vehículo pudo salir del mismo por su propio pie.

Fuentes policiales recuerdan la importancia de no intentar atravesar ramblas o barrancos cuando bajan con agua, puesto que el caudal puede aumentar con rapidez y provocar situaciones de riesgo.