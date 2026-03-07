Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica pueblo CastellónObra Villarreal CFEmpresa Castellón Juan RoigBorrasca Regina en directoPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias

Un coche queda atrapado por la acción del agua

Vehículo atrapado en la Rambla de Cervera

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Alba Boix

Ramón Pérez

Benicarló

Una de las consecuencias más llamativas del temporal de lluvias que lleva varios días afectando a la provincia de Castellón tuvo lugar este viernes, cuando un vehículo quedó atrapado por la acción del agua en un municipio del norte.

Imagen del vehículo atrapado en la rambla de Cervera.

Imagen del vehículo atrapado en la rambla de Cervera. / Alba Boix

Los hechos ocurrieron en concreto en el término municipal de Benicarló, donde la rambla de Cervera cruza la antigua carretera N-340. Al parecer un vehículo trató de atravesar la rambla a última hora del viernes, pero el nivel del agua ya había subido de manera importante, por lo que el coche acabó atrapado en mitad del lecho del río.

Sin daños personales

Por fortuna parece ser que la situación se saldó sin daños personales, y el conductor del vehículo pudo salir del mismo por su propio pie.

Noticias relacionadas y más

Fuentes policiales recuerdan la importancia de no intentar atravesar ramblas o barrancos cuando bajan con agua, puesto que el caudal puede aumentar con rapidez y provocar situaciones de riesgo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
  2. Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
  3. Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
  4. Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
  5. Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
  6. Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
  7. La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón
  8. Premio por transformar un edificio industrial de 1910 de Castellón en una moderna biblioteca

Fallece Pepito Tárrega, Hijo Predilecto de Benicàssim y vecino ejemplar

Fallece Pepito Tárrega, Hijo Predilecto de Benicàssim y vecino ejemplar

Onda reivindica el 8M con un mes de actos

Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias

Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias

Burriana activa el reloj de Sant Gregori y adjudica la gestión directa del macroproyecto urbanístico

Burriana activa el reloj de Sant Gregori y adjudica la gestión directa del macroproyecto urbanístico

Las intensas lluvias provocan cortes de caminos y desprendimientos en Els Ports

Las intensas lluvias provocan cortes de caminos y desprendimientos en Els Ports

Polémica en la Vilavella: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa

Polémica en la Vilavella: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa

Moncofa construye un puente peatonal para dar respuesta a una demanda histórica de vecinos

Moncofa construye un puente peatonal para dar respuesta a una demanda histórica de vecinos

Los Ramírez donan dos vestidos de luces al Museu del Bou de Burriana

Tracking Pixel Contents