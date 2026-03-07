Las intensas lluvias provocan cortes de caminos y desprendimientos en Els Ports

Las lluvias intensas registradas durante los últimos días en la comarca de Els Ports han provocado la crecida de ríos y ramblas, así como desprendimientos en varias carreteras, lo que ha obligado a algunos ayuntamientos a emitir avisos de precaución y a cortar diferentes vías al tráfico.

El Ayuntamiento de Vilafranca ha informado de que la rambla que cruza la carretera en dirección a Portell de Morella baja con mucha fuerza tras las precipitaciones acumuladas durante la semana. El agua se ha desbordado en ese punto, por lo que el consistorio ha decidido cortar totalmente el paso de vehículos por motivos de seguridad. Desde el municipio se pide a los vecinos que no intenten atravesar la zona, ya que la corriente puede ser peligrosa e imprevisible, y que respeten tanto la señalización como los cortes de tráfico establecidos.

También en Vilafranca se ha advertido de desprendimientos en la carretera que conecta con Benassal. Según ha comunicado el ayuntamiento, se han producido caídas de piedras y tierra en el tramo comprendido entre los kilómetros 13 y 17, por lo que se recomienda circular con extrema precaución, reducir la velocidad y permanecer atentos a la posible presencia de obstáculos en la calzada.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cinctorres ha anunciado el cierre del Camí de la Canà, en la zona del Pont Vell y el paraje del Freiximeno, debido a la crecida del río. El consistorio ha solicitado a los vecinos que extremen las precauciones y que, ante cualquier incidencia u obstáculo, contacten con el servicio de emergencias 112.

Las autoridades locales insisten en la necesidad de actuar con prudencia mientras persistan las lluvias y el elevado caudal de ríos y barrancos, evitando circular por caminos o zonas inundables hasta que la situación vuelva a la normalidad.