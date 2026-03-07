Mari Carmen Ramón recibe el Premio Mujer Trabajadora 2026 en Benicàssim

Benicàssim reconoce la trayectoria de Mari Carmen Ramón Bellido con el Premio Mujer Trabajadora 2026, un galardón que concede la Asociación de Amas de Casa Santa Águeda para destacar el esfuerzo y la dedicación de mujeres del municipio que han desarrollado una larga vida laboral vinculada a la economía local.

Jubilada desde 2014, Ramón Bellido acumula más de medio siglo de actividad profesional, una trayectoria que comenzó cuando apenas tenía 15 años, trabajando en el hotel de su familia. A partir de entonces, su vida ha estado ligada al trabajo constante y a la gestión de negocios familiares en el municipio.

Casada y madre de cuatro hijos, su perfil refleja el de una mujer muy vinculada al tejido empresarial de la localidad. Durante los últimos años de su etapa laboral participó en la gestión del Camping Gran Avenida, además de implicarse junto a su marido en la gestión del restaurante del Desert de les Palmes, dos espacios muy conocidos por vecinos y visitantes.

El reconocimiento forma parte de la programación que Benicàssim dedica durante todo el mes de marzo al Día Internacional de la Mujer, una agenda que combina deporte, actos institucionales, formación y encuentros profesionales.

Tras las primeras actividades celebradas en los últimos días, el calendario continuará este 8 de marzo con la lectura del manifiesto institucional a las 13.00 horas en la plaza de la Constitución, seguida por la tarde del acto organizado por Dones Progressistes, previsto a las 18.00 horas en el mismo espacio.

Actividades durante marzo

La agenda continuará en las próximas semanas con varias propuestas centradas en la salud y el liderazgo femenino. Entre ellas destaca la conferencia Nutrición, entrenamiento y fisioterapia en la mujer runner, prevista el 21 de marzo, de 10.00 a 13.30 horas, en el Espai Cultural Villa Ana.

El programa se completará con el encuentro de networking Mujeres al poder, que se celebrará el día 25, de 9.30 a 13.30, en l’Espai de la Música y que contará con la ponencia TransformACCIÓN: energía que impulsa el cambio, a cargo de Inés Torremocha.