Moncofa construye un puente peatonal para dar respuesta a una demanda histórica de vecinos

La urbanización Camí Cabres de Moncofa ha experimentado una actuación de mejora destinada a reforzar la comunicación interna y la seguridad vial en uno de sus núcleos de viviendas diseminadas. Esta intervención responde a una demanda histórica de los vecinos y supone un avance significativo en la integración de esta zona con el resto del entorno residencial.

El acceso a este grupo de viviendas se realiza a través del Camí Cabres, un vial que durante la época estival y los fines de semana registra un notable incremento del tráfico rodado. Esta circunstancia generaba situaciones de riesgo para los peatones, especialmente en una zona que carecía de infraestructuras adecuadas para el tránsito seguro de personas. Con el objetivo de solventar esta problemática, el Ayuntamiento ha destinado una inversión de 40.000 euros a la ejecución de diversas actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad y la seguridad. Se trata de una intervención estratégica que, con una inversión moderada, logra un impacto directo y positivo en la calidad de vida de los residentes.

Entre los principales trabajos realizados destaca la habilitación de una acera de hormigón de 1,50 metros de ancho en la parte posterior de este núcleo de viviendas. Esta acera discurre de forma paralela a la acequia de la Illa y conecta con el camino principal, permitiendo un tránsito peatonal seguro y continuo.

Asimismo, en el punto de unión con el camino han construido un puente peatonal que salva la acequia, eliminando la barrera física que hasta ahora mantenía separada esta zona del resto de la urbanización. Gracias a esta nueva infraestructura, los vecinos disponen por primera vez de un acceso directo y seguro hacia el conjunto del núcleo urbano.

Ordenación del tráfico

Las actuaciones las completarán con la pavimentación del tramo comprendido entre este punto y el camino Serratelles. Además, ampliarán el tablero de asfaltado y construirán un paso ciclopeatonal, favoreciendo así la movilidad sostenible y la convivencia segura entre peatones y ciclistas. Estas mejoras reforzarán la conexión interna de la urbanización y contribuirán a ordenar el tráfico en una zona especialmente sensible durante los periodos de mayor afluencia de vehículos.

La intervención responde a una reivindicación histórica de los vecinos de esta área, que hasta la fecha no contaban con un paso peatonal y se encontraban completamente separados del resto de la urbanización debido al paso de la acequia de la Illa por esta zona. El primer teniente de alcalde, José María Andrés, destaca la importancia de este tipo de actuaciones señalando que “la verdad es que este es un ejemplo más de que con inversiones no muy significativas se mejora la calidad de vida de los vecinos, en este caso de la zona de viviendas diseminadas existente en la parte alta de la urbanización Camí Cabres”.