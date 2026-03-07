Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MEJORAS

Morella renueva los columpios de la Alameda con un nuevo parque infantil financiado con fondos europeos

El Ayuntamiento invertirá 152.947 euros en la habilitación del nuevo espacio para los niños y niñas en la Alameda

Imagen del espacio en el que se procederá a rehabilitar el parque infantil, con los antiguos columpios ya retirados.

Imagen del espacio en el que se procederá a rehabilitar el parque infantil, con los antiguos columpios ya retirados. / Javier Ortí

Javier Ortí

Morella

El Ayuntamiento de Morella ha iniciado el desmontaje de los columpios de la Alameda, instalados en la década de 1990, para dar paso a un nuevo parque infantil que modernizará este espacio tan frecuentado por familias y visitantes.

La actuación contempla la creación de una nueva zona de juegos con cinco columpios, casitas, toboganes, juegos de cuerdas y una tirolina. El objetivo es que las obras estén finalizadas en aproximadamente un mes, de modo que el nuevo parque pueda estar disponible antes del mes de mayo.

La intervención cuenta con un presupuesto de 152.947 euros y se financia a través del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD), con fondos europeos destinados a mejorar los espacios públicos y la oferta turística de la localidad.

Petición de los más pequeños

Desde el consistorio han destacado que la renovación responde a una petición directa de los más pequeños del municipio. “Celebramos acometer esta actuación, que es una demanda reiterada de los niños de Morella a través del Consell de la Infancia”, han señalado.

Además, han subrayado el valor simbólico del espacio para varias generaciones de vecinos. “Tres décadas después renovamos un espacio muy querido por los morellanos que seguro disfrutarán nuestros pequeños y también los visitantes más jóvenes que vienen a descubrir nuestra localidad”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende actualizar una de las zonas de juego más tradicionales de Morella y reforzar su atractivo tanto para las familias del municipio como para quienes visitan la ciudad.

TEMAS

