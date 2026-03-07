Igualdad
Onda reivindica el 8M con un mes de actos
Este sábado ha tenido lugar el acto institucional con la lectura de una declaración en la Casa de la Cultura
Onda ha conmemorado este sábado el Día Internacional de la Mujer con el acto institucional de lectura de una declaración en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, un encuentro abierto a la ciudadanía que ha reunido a representantes municipales y vecinos para visibilizar el compromiso del municipio con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Durante el acto se ha dado lectura a la declaración institucional aprobada por la corporación municipal, un texto que reconoce el papel fundamental de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y reivindica la necesidad de seguir impulsando políticas que garanticen una igualdad real, eliminando las brechas que todavía persisten en ámbitos como el empleo, la conciliación o la participación en la vida pública.
La concejala de Igualdad, Marta Villanueva, ha destacado: “El 8M es una jornada para reconocer la contribución de las mujeres al progreso de nuestra sociedad y también para renovar el compromiso institucional de seguir trabajando por una igualdad efectiva”. En este sentido, ha subrayado que desde el Ayuntamiento “apostamos por una programación que implica a toda la ciudad y que convierte marzo en un espacio de reflexión, cultura y participación en torno a la Igualdad”.
‘Creadoras’: un 8M que se vive durante todo el mes
En paralelo, el Ayuntamiento de Onda ha diseñado una programación especial durante todo el mes de marzo bajo el lema Creadoras, una agenda que combina cultura, formación y espacios de reflexión.
Entre las propuestas culturales destaca la representación teatral Todas las mujeres que habito, que ha llenado el Teatro Mónaco en una velada marcada por la emoción y la reflexión sobre las distintas generaciones de mujeres, invitando al público a recorrer sus experiencias, retos y conquistas. La programación también incluye el espectáculo de danza FEMMES, que rendirá homenaje a la evolución de la mujer en el flamenco, así como el concierto de la cantautora María Ruiz en la Font de Dins, acompañado de un encuentro creativo con enfoque de género.
Con esta propuesta cultural, Onda apuesta por utilizar el arte y la cultura como herramientas para generar reflexión social y poner en valor el talento femenino.
Formación, participación y talento local
La agenda del 8M se completa con charlas educativas, talleres y actividades formativas dirigidas a distintos públicos. Entre ellas destacan las sesiones impartidas por Psico Woman, centradas en la educación emocional y digital de la Generación Z; cursos de defensa personal para mujeres; talleres de bienestar emocional; y espacios de diálogo como el foro Homes que volem canviar, que invita a reflexionar sobre corresponsabilidad y nuevas masculinidades.
Además, la campaña ha puesto en valor el talento artístico local a través del concurso de ilustración Creadoras, cuya obra ganadora, realizada por la artista ondense Rebeca Brun, se ha convertido en la imagen oficial del cartel del 8M.
Asimismo, la programación incluye iniciativas dirigidas a centros educativos y colectivos sociales, reforzando el carácter transversal de una campaña que busca implicar a toda la ciudadanía.
Con esta agenda, el Ayuntamiento de Onda refuerza su apuesta por una conmemoración del 8M que va más allá de un acto puntual y se traduce en un mes completo de actividades que combinan cultura, participación y sensibilización, consolidando una programación abierta a toda la ciudadanía para seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria. Las personas interesadas pueden consultar la programación completa en onda.es.
