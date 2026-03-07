Los Ramírez donan dos vestidos de luces al Museu del Bou de Burriana

La saga torera de los Ramírez, una de las más representativas de la tauromaquia en Castellón, cuenta desde ahora con su propio rincón en el Museu del Bou de Satine en Burriana. El espacio ha quedado inaugurado a pocos días de la celebración de la Feria de la Magdalena y contó en su puesta de largo con la presencia de los dos protagonistas: los diestros José Luis y su hijo Alberto Ramírez, dos de los toreros más destacados que ha dado esta tierra.

Ambos han donado al museo dos de sus trajes de luces, piezas que guardaban con especial cariño. A pesar de que para los toreros siempre resulta difícil desprenderse de aquello que ha sido su segunda piel y testigo de tantas tardes en los ruedos, ambos se mostraron satisfechos de que formen ahora parte de esta colección junto a otros vestidos pertenecientes a grandes figuras de la tauromaquia.

Visita familiar al Museu del Bou. / OPG Fotogràfic

"El mejor museo taurino del mundo"

El traje de José Luis Ramírez, un verde manzana y oro cosido por la histórica sastrería Manfredi de Sevilla, fue el que utilizó el torero castellonense para despedirse de los ruedos. “Lo he conservado durante más de cuarenta años en casa. Solo guardaba este, por ser el de mi despedida, y el blanco y oro de la alternativa, con el que empecé. Pero no puede estar en mejor lugar. Creo que este es el mejor museo taurino del mundo”, señaló el fundador de esta saga.

Pepe Luis Ramírez fue además el primer torero de Castellón en tomar la alternativa, un hecho que tuvo lugar en Valencia. Admite que su hijo, “ha sido mejor que yo. Creo que es el torero más importante que ha dado Castellón hasta ahora”.

Por su parte, el vestido donado por Alberto Ramírez es un coral y oro confeccionado en la sastrería Fermín de Madrid, con el que confirmó su alternativa en la Plaza México el 27 de febrero de 2002, con toros de Xajay y con Federico Pizarro y Fernando Ochoa como padrinos. Con este traje dio una vuelta al ruedo en la Monumental de Insurgentes, dejando una buena impresión entre la afición mexicana.

Otra foto durante la visita. / OPG Fotogràfic

“Me trae muchos recuerdos. He vivido con él muchas tardes bonitas y otras muy duras. El mejor lugar donde debe estar es en este Museu del Bou. Me hacía mucha ilusión que estuviera aquí y que la historia de los Ramírez quede representada en Burriana junto a la de otras grandes figuras”, afirmó emocionado el torero, que ultima los preparativos para afrontar desde mañana una nueva edición de la Feria de la Magdalena, “que si el tiempo lo permite va a tener una gran aceptación”.

En la inauguración también estuvieron presentes su pareja Rosa y sus dos hijos, Ion y Unax, que observaban con curiosidad las fotografías de su padre y su abuelo. “Aunque son buenos aficionados, no van a seguir nuestros pasos”, matizó.

Tampoco faltaron amigos y personas vinculadas al mundo taurino, como el subinspector de la Policía Autonómica y delegado de la plaza de toros, Javier Bueno; el que fuera jefe de la Policía Autonómica y presidente de la plaza, Vicente Oliver; o Juan Carlos Paricio, jefe de personal de la plaza y antiguo presidente de la Asociación de Bous al Carrer.