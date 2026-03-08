Almassora impulsa su Consell de les Dones

El Ayuntamiento de Almassora, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha anunciado que está trabajando en la creación del Consell de les Dones, un nuevo órgano de participación ciudadana que permitirá reforzar la implicación del tejido asociativo y social en las políticas municipales de igualdad.

Esta iniciativa, impulsada a través de la Unidad de Igualdad, que dirige Eugenia Martinavarro, tiene como objetivo consolidar un espacio estable de diálogo, reflexión y colaboración entre el Ayuntamiento, asociaciones de mujeres, entidades sociales, representantes institucionales y personas de reconocido prestigio vinculadas a la promoción de los derechos de las mujeres.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha destacado que la creación de este órgano supone “un paso más en el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad real y con la participación activa de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas más justas e inclusivas”.

Participación

“El Consell de la Dona será un espacio para escuchar, debatir y proponer. Queremos que las asociaciones, las entidades y las personas comprometidas con la igualdad puedan aportar su visión y contribuir a mejorar las políticas municipales”, ha señalado la alcaldesa.

Entre sus principales finalidades se encuentran fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito municipal, impulsar la participación social y política de las mujeres y favorecer la coordinación entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo.

Tormo ha subrayado que la puesta en marcha de este consejo responde al objetivo de seguir avanzando en políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades. “La igualdad no se construye solo desde las instituciones; necesita también la implicación de la sociedad. Por eso queremos abrir este espacio de participación y trabajo conjunto”, ha concluido.